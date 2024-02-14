Kuaför sektörü fuar çatısı altında buluşacak

Başak Nur GÖKÇAM

SALONİST EXPO tanıtım toplantısında TG EXPO adına konuşan TG EXP Genel Müdürü Cem Şenel, “TG Expo, T.C. Ticaret Bakanlığı tarafından verilen, yurtdışı fuarların milli katılım organizasyonlarını gerçekleştirme iznine sahip olup, bu alanda ülkemizde faaliyet gösteren az sayıda firmadan biridir.

5 kıtada, Amerika Birleşik Devletleri'nden İtalya'ya, Hindistan'dan Almanya'ya çok sayıda ülkede gerek kendi fuarlarımızla gerek bireysel ve milli katılım organizasyonlarımız ile Türk firmalarının uluslararası pazarlarda ürün ve hizmetlerini tanıtmaları ve ihracatlarını geliştirmeleri için çalışıyoruz. SALONİST EXPO fuarımızı da bu sektörün duayen kurumu olan Kuaförler Derneği ile ortaklaşa gerçekleştireceğiz” diye konuştu.

Kuaförler Derneği Başkanı Sabit Akkaya da, “Meslek liselerinde öğrenim gören öğrencilerin vizyonuna katkı sağlamak amacıyla yurdun dört bir yanından bu buluşmaya gelmelerini sağlayacak olan Ankara, Antalya, Bursa, İstanbul ve İzmir Ticaret odaları sektör temsilcilerimize özellikle teşekkür ederim” dedi.

"Yıllarca sürecek platform olmasını hayal ediyoruz”

Kuaförler Derneği İkinci Başkanı Emrah Kemendi ise, “Geniş kitlelerin ilgisini çekeceğiniz düşündüğümüz üç günlük program içerisinde hem tüketicilere seslenecek gelin saç ve makyaj trendlerinin yer alacağı hem de üyelerimizin çalışmalarını sergileyecekleri bir ilk gün planladık. Kalan iki gün ise farklı başlıklarda paneller ve ilham veren şovlar planladık.

Fuarın son etkinliği ise derneğimiz artistik ekibinin yapacağı özel final şovu olacak. Fuarın gerek bir araya gelmekten mutluluk duyan meslektaşlarımızın bir buluşma noktasına gerekse de ilham veren çalışmaların sergilenmesine olanak tanıyan ve dünyadaki örneklerinde olduğu gibi yıllarca sürecek bir platform olması hayalini taşıyoruz” diye ekledi.