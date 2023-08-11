Kur ve maliyet için özel teşvik bekliyoruz

Akdeniz Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği (AHKİB) Yönetim Kurulu Başkanı Gürkan Tekin, temmuz ayında 28,4 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdiklerini açıkladı.

Döviz kuru ve maliyet baskısı nedeniyle ihracat pazarlarında çok ciddi kayıplar yaşadıklarını belirten Gürkan Tekin, Türk hazır giyim ve konfeksiyon sektörünün uluslararası pazarlarda rekabetçiliğini güçlendirmek için döviz kurunun maliyet artışlarını karşılayacak seviyeye yükseltilmesinin hayati önem taşıdığını vurguladı. Gürkan Tekin, “İhracatçılara uygulanacak özel dolar kurunun 35- 40 lira seviyelerinde olması, Uzak Doğu ve yakın coğrafyadaki rakiplerimize karşı rekabet edebilme şansı getirecektir” dedi

“Sektörü zorlu bir sınav bekliyor”

2023’ün ilk yarısında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 8 oranında gerileyen bölge ihracatının temmuz ayında da yüzde 7,9’luk azalış gösterdiğini kaydeden Gürkan Tekin, geçen ay asgari ücrete yapılan artışların ve yüksek enflasyonun tüm maliyetleri yukarı çektiğini, bunlara karşın döviz kurunun düşük kalmasıyla ortaya çıkan tablonun sektörde ciddi bir panik havası estirdiğini söyledi. Birçok işletmenin üretimine ara verdiğini, azımsanmayacak sayıda firmanın da kepenk kapattığını dile getiren Gürkan Tekin, yılın ikinci yarısı için sektörü çok zorlu bir sınav beklediğini, mevcut tablonun endişeleri derinleştirdiğini belirtti.

“Her alanda maliyet artışları var"

Gürkan Tekin, “Enerji ve işçilik maliyetlerindeki artışlar ile birlikte iplik ve kumaş fiyatlarında sürekli artışlar yaşanıyor. En önemli pazarımız olan Avrupa Birliği’nde, Türkiye’nin yerini Uzak Doğu ülkeleri doldurmaya başladı. İşletmelerimiz zararına da olsa müşterilerini tutmaya çalışıyor, ama bu durum sürdürülebilir değil. Avrupalı moda devlerinin siparişleri günden güne azalıyor.

Özellikle Inditex Grubu, Türkiye’deki imalatlarını çekiyor, Uzak Doğu ülkelerine ve yakın coğrafyadaki rakiplerimize aktarıyor. Avrupa’daki markalar gibi ABD’deki markaların da aynı yolu izleyeceğini düşünüyoruz. Türk hazır giyim ve konfeksiyon sektörümüzün ihracat, üretim ve istihdamda çok ciddi kayıpların yaşanacağı bir döneme girmiş olmasından endişe ediyoruz.”

40 milyar dolarlık ihracat hedefinde devletin sektörün yanında olması gerektiğini söyleyen Gürkan Tekin, şunları söyledi: “Şu anda sektörümüzün yaşadığı en büyük sıkıntı rakiplerimiz olan Uzak Doğu ülkeleriyle rekabet edemiyor olmamızdır. Bunun en önemli nedenleri akaryakıt ve işçilik maliyetlerindeki artışlar ve buna bağlı olarak yan sanayi, aksesuarlar ve kumaşlardaki fiyat yükselişleridir.

21 milyar dolarlık ihracatımızı 40 milyar dolara çıkarma hedefimiz var, o halde devletimizin yanımızda olması lazım. Hazır giyim ve konfeksiyon sektöründe faaliyet gösteren firmalara özel kur uygulaması bekliyoruz. Dolar kurunun 35 liranın üzerine çıkması, 40’lı seviyelere gelmesi ayakta kalabilmemiz için çok çok önemli. Diğer yandan teşviklerin de gelmesi gerekiyor. Ciddi ihtiyaç teşviklerinin bize yansıması, vergi iadelerinin tekrar gündeme gelmesi lazım.”