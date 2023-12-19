Küresel güzellik sektörü 580 milyar doları aşacak

Bu süreçte dünya markalarının Türkiye’ye olan ilgisi artıyor. Küresel kozmetik firmaları Türkiye’ye giriş yaparak ürünlerini tanıtıyor. Son olarak geçtiğimiz günlerde Türkiye pazarına giriş yapan İtalyan kozmetik markalarının distribütörü Beauty Code Pro İstanbul’da yeni ürünleri tanıttı.

Markanın kurucusu Alina Korkmaz, Türkiye’de çok sayıda düşük kaliteli ürünlerin olduğunu ve bunun yerel yönetimler tarafından düzenlenmesi gerektiğini söyledi. Korkmaz, ’’Tüm bunların arka planında biz de kaliteli bir alternatif sunmak istiyoruz. Ürünlerimiz ucuz değil ama bu dünyada iyi olan hiçbir şey ucuz değil. Biz gereken her yönetimden belgelerimizi alıp gereken kurumlardan onayı aldık.

Türkiye’de resmi bir şirketiz ve tabii sizin kullanacağınız bütün ürünler protokole göre getirilir ve saklanır. Paranın karşılığında kalite ve profesyonel hizmet sunuyoruz dolayısıyla şirket ismi ‘PRO’ olarak adlandırıldı. Tam hizmet sağlıyoruz, profesyonel eğitim veriyoruz ve müşterilerimizle her zaman iletişimdeyiz” diye konuştu. Korkmaz, sosyal sorumluluk projelerine destek verdiklerini ve çevre dostu ürünler kullanmaya özen gösterdiklerini söyledi.