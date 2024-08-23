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Küresel ihracattaki payımız son 20 yılda 3’e katlandı

Dünya vinç ihracatından aldığımız pay, 20 yıllık sürede yaklaşık yüzde 0,76’ya ulaşıp üç katına çıktı. Dış ticaretimizde esas amaç dünya ihracatından alınan payı artırmak ve ithalat payını azaltmaktır.

Dünya Gazetesi
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TEVİD Yönetim Kurulu Başkanı Önder BÜLBÜLOĞLU

Elektrikli Vinç İmalatçı­ları Birliği Derneği (TE­VİD), fabrika, atölye, li­man, tersane, hava taşıtı hangar­ları, maden ocakları ve benzeri yerlerde, çok çeşitli sektörlere hizmet eden, elektrikli vinçlerin imalatında ve ihracatında önde gelen yerli firmalarımızın işbir­liği ile 2010 yılında kuruldu. De­netimsizlik ile mücadele etmek; uluslararası standartlara ve re­kabet şartlarına uygun koşulla­rın oluşmasını sağlamak, itha­latın azaltılması ve ihracatı ar­tırılması; vinçlerde periyodik bakımın zorunlu ve standart ha­line getirilmesi, kamu nezdinde sektörün temsili TEVİD’in te­mel çalışma amaçları içinde ka­bul edilebilir.

İhracatın ithalatı karşılama oranı maalesef geriledi

2023 ve 2024 yılları ilk altı ay karşılaştırıldığında vinç ihra­catımızın 68,3 milyon dolardan 132,7 milyon dolara yüksele­rek yüzde 94 arttı. İthalatın ise 265,1 milyon dolardan 557,4 do­lara yükselerek yüzde 110 arttı­ğı görülüyor. İhracatın ithalatı karşılama oranı da 2023 yılında yüzde 26’dan 2024 yılında yüz­de 24 oranına gerilediğini hesap­lıyoruz. Türkiye dış ticareti için tercih ettiğimiz bir eğilim, ihra­catın ithalattan daha fazla art­ması gibi 2024 yılı ilk altı ayın­da görülemedi.

Ancak 2024 yı­lı Temmuz-Aralık döneminde neler olabileceğini Ocak-Hazi­ran dönemine bakarak tahmin etmek de pek sağlıklı olmayabi­lir. Geçmiş yılların tecrübesi ile 2024 yılını ilk altı ay verilerinin gösterdiği gibi ihracat ve ithalat­ta yaklaşık yüzde 100 artışla ta­mamlayabileceğimizi söyleyebi­liriz. 2024 sonunda 2023 ile çok yakın dış ticaret verileri ile de ta­mamlayabiliriz. Hem iç pazar­da hem de dış pazarlarda olduk­ça değişken dönemlerden geçi­yoruz.

Türkiye vinç sektörü ihracatını %31,4 artırdı

Dünya vinç sektörü 2023 yılın­da 16,74 milyar dolar ihracat ile 2022 yılına göre yüzde 19,5 artış sağladı. Türkiye 2022 yılına gö­re ihracatını yüzde 31,4 arttıra­rak 2023 yılında 126,5 milyon do­lar ihracat ile dünya pazarından yüzde 0,76 pay alarak sıralamada 2022 sırasını koruyup 22’nci sı­rada yer aldı. İthalatta ise 27’nci sırada bulunduğu 2022 yılına gö­re 2023 yılında Türkiye 590,25 milyon dolar ithalat ve yüzde 242 artış ile dünya ithalatından yüz­de 3,53 pay alarak sıralamada ye­dinci konuma geldi.

Nitelikli eleman bulmak halen başlıca sorunumuz

20 yıllık sürede dünya vinç ih­racatından aldığımız pay yakla­şık yüzde 0,76’ya ulaşıp üç katı­na çıktı. TEVİD üyeleri imalatı kapsamında olan dört vinç ti­pinde dünya ihracatından yüzde 1,88 pay alındı. İhracatta dünya pazarından alabileceğimiz pay çok daha fazla. Dış ticaretimiz­de esas amaç dünya ihracatından alınan payı artırmak ve ithalat payını azaltmaktır.

Vinç imalatı ve montajında ni­telikli eleman eksikliği çok cid­di bir sorun. Nitelikli eleman so­runu vinç sektörünün ayrılmaz parçası olan satış sonrası bakım ve onarım hizmetlerinde de ya­şanıyor ve hatta ciddi kayıt dışı faaliyetler yaratıp ciddi kazala­ra, yaralanmalara/ölümlere, vinç ömürlerinin kısalmasına ve per­formansının tam kullanılamama­sına, verimsizliğe neden oluyor.

Vinç sektörü yüksek oranda proje bazlı müşteriye özel ima­lat yaptığından, özellikle ihra­cat işlerinde müşteri isteği pe­şinat karşılığı teminat mektup­larında Türkiye bankalarına sorun çıkarılabilmekte ve araya alınan yabancı bankalar mali­yetlerin artmasına neden oluyor. 20 yılda dünya ihracatı içinde­ki payımızı tüm vinçlerde yakla­şık üç (%0,76) katına, hatta bazı vinç tiplerinde beş katına (yüz­de 4,55) çıkarmamız imalatçıla­rımızın yetkinliklerini ve kabili­yetlerini gösteriyor.

2023 yılında dünya ihracatı sıralamasındaki ilk beş ülke yüzde 64 ve ilk 10 ül­ke yüzde 80 pay aldı. Dünya vinç ihracatı sıralamasında ilk 10 ve özellikle de ilk beş ülke sıralama­sına girebilmek zor olsa da hede­fimizdir. İlk beş ülkenin vinç ih­racatı birim değeri 2023 yılında 3 bin 708 ila 10 bin 783 dolar/ton arasında değişiyor. Türkiye’nin ihracat birim değerinin 6 bin 463 dolar/ton olduğu dikkate alınırsa fiyatımızın dünya piyasaları ile uyumlu olduğu söylenebilir.

Bakım onarım imalatçı firma tarafından yapılmalı

Satış sonrası hizmetlerde en büyük eksiklik nitelikli personel ile bakım/onarım faaliyet­lerinin imalatçı firma yerine vincin kulla­nıcısı tarafından çalışanlara ya da yetkin olmayan üçüncü taraflara yaptırılma­sıdır. Bakım/onarımların kayıtlarının tutulmaması, bakım aralıklarına ve kapsamlarına uyulmaması, vincin imalatçısından onaylı yedek parça veya sarf malzemesi kullanılma­ması ile vince ait bakım/onarım talimatları olmadan bu hizmetle­rin yapılması en fazla karşılaşı­lan hatalardır. Yetkin ve etkin bilgi birikimleri desteğinde nitelikli personelleri ile ba­kım/onarım ve satış sonrası hizmetler sunan imalatçı­larımız vinçleri için çok kaliteli hizmet veriyor ve vinçlerin çok daha uzun süre sorunsuz, kazasız ve yüksek ve­rimli kullanılmaları­nı sağlayabiliyor.