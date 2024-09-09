Kurtuluşa giden yol 9 Eylül
İzmir'in Kurtuluşu, Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun müjdesi oldu. 9 Eylül sadece İzmirlilerin değil, tüm Türkiye'nin kutlayacağı bir gün olarak tarihe geçti.
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EGİAD Yönetim Kurulu Başkanı Alp Avni YELKENBİÇER
9 Eylül tam bağımsızlığımızın da simgesi olarak dikkat çekmekte. Tüm ülkenin kaderini değiştiren İzmir'in Kurtuluşu, gençler arasında tarih bilinci ve vatan sevgisinin pekiştirilmesinde de önemli olduğunu hatırlatmak isterim. 8 bin 500 yıllık tarihi boyunca her zaman öne çıkan bu şehrin, 9 Eylül sonrasında bağımsızlık hedefi ile çok önemli bir kurtuluş destanı yazdığı unutulmamalı.