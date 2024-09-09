Kurtuluşa giden yol 9 Eylül

EGİAD Yönetim Kurulu Başkanı Alp Avni YELKENBİÇER

9 Eylül tam bağımsızlığımı­zın da simgesi olarak dikkat çek­mekte. Tüm ülkenin kaderini de­ğiştiren İzmir'in Kurtuluşu, genç­ler arasında tarih bilinci ve vatan sevgisinin pekiştirilmesinde de önemli olduğunu hatırlatmak iste­rim. 8 bin 500 yıllık tarihi boyun­ca her zaman öne çıkan bu şehrin, 9 Eylül sonrasında bağımsızlık hedefi ile çok önemli bir kurtuluş destanı yazdığı unutulmamalı.