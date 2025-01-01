Abdulkadir Uraloğlu: 2024'te demir yollarında 279,4 milyonu aşkın yolcu taşındı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, TCDD Taşımacılık A.Ş tarafından paylaşılan 2024 yılı yolcu verilerini değerlendirdi.

Yüksek hızlı trenlerle (YHT) geçen yıl seyahat eden yolcu sayısının 12 milyon 463 bin 297'ye ulaştığını ifade eden Uraloğlu, "Bölgesel ve anahat trenlerimizi ise toplam 10 milyon 721 bin 613 yolcu kullandı. 256 milyon 241 bin 472 vatandaş raylı sistem hatlarından faydalandı. Böylece 2024'te yüksek hızlı, anahat ve bölgesel trenler ile kent içi raylı sistem projelerinden 279 milyon 426 bin 382 vatandaş yararlandı." dedi.

İstanbul'da 232 milyona yakın yolcu taşındı

Uraloğlu, İstanbul'da TCDD Taşımacılık A.Ş tarafından işletilen, başta Marmaray olmak üzere Sirkeci-Kazlıçeşme, Gayrettepe-İstanbul Havalimanı-Arnavutköy metro hatlarında taşınan yolcu sayısına ilişkin de bilgi verdi.

Marmaray'ın, Gebze-Halkalı arasında yılın tamamında 218 milyon 886 bin 16 yolcuya hizmet verdiğini aktaran Uraloğlu, "Sirkeci-Kazlıçeşme Hattı'nı 3 milyon 159 bin 496, Gayrettepe-İstanbul Havalimanı-Arnavutköy Hattı'nı da 9 milyon 659 bin 688 vatandaşımız kullandı. Halkalı-Bahçeşehir Hattı ile İstanbul'daki hatlarımızı 231 milyon 808 bin 773 yolcu kullandı." değerlendirmesinde bulundu.

Uraloğlu, Ankara'da ise YHT ile entegre olarak hizmet veren Sincan-Kayaş Hattı'nda yolcu sayısının sürekli arttığına dikkati çekerek, "Başkentray ile yıl boyunca 24 milyon 432 bin 699 yolcuya hizmet verdik." bilgisini paylaştı.

Yolcu memnuniyetleri

Her yıl TCDD Taşımacılık Genel Müdürlüğü tarafından müşteri memnuniyeti araştırması yapıldığını kaydeden Bakan Uraloğlu, müşteri memnuniyet oranının yüksekliğinden şöyle bahsetti:

"Her yolcuyu memnun şekilde ulaştırma hedefiyle TCDD Taşımacılık Genel Müdürlüğü tarafından her yıl müşteri memnuniyeti araştırması yapılıyor. Müşteri memnuniyetimiz geçen yıl 4,09/5 gibi yüksek skora ulaştı. YHT'lerle seyahat eden yolcularımızın yüzde 88,2'si YHT'lerden memnun olduğunu, yüzde 93,9'u YHT ile seyahati tavsiye ettiğini ve yüzde 95,9'u ise YHT ile yeniden seyahat etmeyi planladığını ifade etti. Yolcularımıza en iyiyi sunma hedefimiz doğrultusunda yolcu memnuniyetini yüzde 100'e çıkarmak için tüm ekip çalışmaya devam ediyoruz."