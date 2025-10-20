Akca Lojistik, teknoloji tabanlı büyümeye odaklandı

Özlem SARSIN

Türkiye genelinde lojistik, depolama ve mikro lojistik hizmeti sunan Akca Lojis­tik, teknolojiye verdiği ağırlık ile 2025 yılında da büyüme ivmesi­ni sürdürdü. Akca Lojistik’in ikin­ci kuşak temsilcisi ve Genel Mü­dürü Enes Akça, 2007 yılından bu yana Türkiye genelinde geniş bir coğrafyaya ulaştıklarını belirte­rek, müşterilerinin maddi ve ma­nevi yükünü taşıyan, çözüm ortağı olan, izlenebilir, şeffaf ve sürdürü­lebilir lojistik hizmeti sundukları­nı ifade etti.

Türkiye’de akla ilk gelen üç fir­ma arasında olmayı hedefledik­lerini söyleyen Akça, “Büyüme odaklı bir stratejimiz var. Türki­ye’nin en büyük lojistik şirketi ola­cağız gibi bir hedefimiz yok, ama ülkemizde akla gelen ilk üç firma arasında olmaya odaklandık. Bu­nu boş bir slogan olarak söylemi­yoruz. Lojistik güvene dayalı bir iş. Bilinirlik ve güvenilirlik, müşte­ri sayınızı, potansiyelinizi ve kali­tenizi artıran en önemli etkenler­dir. Güvenmediğiniz insana malı­nızı nasıl teslim edeceksiniz? Bu nedenle güvenilir bir lojistik mar­kası olma yolunda emin adımlarla büyüyoruz. Yaptığımız işle güven telkin ediyoruz; bu nedenle her coğrafyada varız. Sektörde ayak­ları yere basan bir firmayız ve böy­le kalabilmek için çok çalışıyoruz” dedi.

“Yapay zekâya adapte olduk”

Lojistikte teknolojiyi kullanma­nın ve kendini yenilemenin kritik olduğunu vurgulayan Akça, “Bü­yüme odaklı yatırımlarımızın merkezinde teknoloji var. Yapay zekayı rapor ve analizlerde yoğun şekilde kullanıyoruz; depolardaki operasyonel ve mühendislik işleri için de devreye alıyoruz. Üniver­sitelerle iş birliği yapıyor, teknolo­ji ekiplerimizle çözümler üretiyo­ruz. Akca Lojistik’in yanı sıra Akca Teknoloji markamızla dijital çö­zümler sunuyoruz. Depolarda ve­ri topluyor, sipariş ve araç takibini yapıyoruz. Sektörde hâlâ manuel çalışan firmalara entegrasyon ve depo yönetim sistemleri sağlıyor, gerekirse donanım desteği de su­nuyoruz. Teçhizatınızı yenilemez­seniz hizmet kalitenizi ve marka­nızı koruyamazsınız” dedi.

“2026 yılında da büyümeye devam edeceğiz”

400 bin metrekare kapalı alana sahip 30’dan fazla depo ve yaklaşık 2 bin çalışanla hizmet verdikleri­ni belirten Akça, ciroda enflasyon oranında büyüdüklerini, yeni yılda ise enflasyonun üzerinde büyüme hedeflediklerini söyledi. “İşlerini­zi ne kadar büyütürseniz, kapasi­teniz o kadar gelişir. 2026’da ya­tayda büyümeye devam edeceğiz. İstanbul ve Marmara bölgelerin­de depo sayımızı artırmayı, İzmir ve Ankara’da yeni depo yatırımları yapmayı planlıyoruz. Depolama­da yüzde 10 büyüme hedefliyoruz. Türkiye’de gitmediğimiz nokta yok; müşterimizin ihtiyacını kar­şılayıp, maddi ve manevi yükünü hafifletiyoruz. Lojistik detaylı bir iş ve müşterilerimizin ana işine odaklanmasını sağlıyoruz” dedi.

“2025 yılı sektör açısından zor bir yıldı”

Lojistik sektörü hakkında da değerlendirmelerde bulunan Akça sözlerine şöyle son verdi: “2025 yılı enflasyonla mücadele dönemi oldu. Kemerlerin sıkıldığı bir dönemdi. Lojistik sektörü olarak biz tamamlayacı bir iş yapıyoruz. Bu genel durumdan tabi ki biz de etkilendik. Bu sene zor bir sene oldu. Lojistik sektörü, şirketlerin maliyet tablosunda yüzde 15 oranında yekün teşkil ediyor. Böyle bir dönemde müşterilerimiz de maliyetlerini baskılamak zorunda kalıyor.

Tasarruf arayışlarına gidiyorlar, indirim istiyorlar, yeniden fiyatlama isteyebiliyorlar veya tedarikçi değişimine giden bile oluyor. İş azaldı, pasta küçüldü. Firmalar arasında yoğun bir rekabet yaşanıyor. Sektörün en önemli girdileri personel gideri, yakıt, araç kirası, depo kiraları, yazılım giderleri oluyor. Maliyetlerimizi belli bir seviyede kontrol edebilirken satış tarafındaki fiyatlar baskılanınca arada kalıyoruz, zorlanıyoruz. Bu darboğazdan çıkmak için Akca Lojistik olarak işlerimizi yatayda büyütmeye çalışıyoruz. Daha çok müşteriye ulaşmaya çalışıyoruz.”