“Akıl İşi” ile lojistik operasyonel verimliliğe kavuştu

Sertrans Logistics, yapay zekâ destekli WMS yazılımı “Akıl İşi”ni üretti. Bir yapay zekâ olan yazılım sayesinde ürün toplama sürecinde en kısa mesafe belirleniyor. Böylece sipariş edilen ürün en kısa sürede paketleme sürecine giriyor. Akıl İşi aynı zamanda ERP sistemleriyle, e-fatura entegratörleriyle, e-ticaret platformlarıyla kolayca entegre olabiliyor. Akıl İşi, firmaların kullanımına sunduğu ara yüzlerle; stok ve siparişlerin grafik destekli raporlarla takibini mümkün kılıyor, verilen e-ticaret lojistiği hizmet performansının da firmalar tarafından izlenebilmesini sağlıyor.

Lojistik hizmetleriyle 30 yılı aşkın süredir ulusal ve uluslararası markaların çözüm ortağı olanSertrans Logistics, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’na akredite Ar-Ge merkezi tarafından geliştirilen lojistik sektörünün ilk yapay zekâ destekli WMS yazılımını müşterilerinin hizmetine sundu. “Akıl İşi” ile firmalar en temel beklentileri olan operasyonel verimliliğe, tüketiciler ise hıza kavuşacak.

“Akıl İşi” sektörün ilk yapay zeka destekli yazılımı

E-ticaret dünyasında, satıcı tarafında operasyonel verimlilik alıcı tarafında ise hız en temel beklentileri oluşturuyor. Sektörün yapay zekâ destekli ilk WMS yazılımı olan Akıl İşi’nin çok önemli bir görevi üstleneceğini belirten Sertrans Logistics Yönetim Kurulu üyesi Batuhan Keleş çalışmalarını şöyle açıklıyor: “Akıl İşi’nin şirketimizin kendi iç yazılımı olması övünç kaynağımız. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’na akredite, sektörümüzün sayılı Ar-Ge merkezinden birine sahibiz. Birçok noktada ihtiyaç duyduğumuz çözümleri kendi içimizde geliştirme imkânımız var. E-ticaret lojistiği alanında ihtiyaç duyduğumuz önemli bir çözümü de Ar-Ge ekibimiz kısa bir süre önce müşterilerimizin hizmetine sundu. ‘Akıl İşi’ olarak adlandırdığımız bu yazılım sayesinde ürün toplama sürecinde en kısa mesafe yapay zekâ tarafından belirleniyor ve bu sayede sipariş edilen ürün en kısa sürede paketleme sürecine sokuluyor. Ayrıca gerek ERP sistemleri, gerek e-fatura entegratörleri, gerek e-ticaret platformlarıyla kolayca entegre olabilen Akıl İşi, en büyüğünden en küçüğüne e-ticaret pazarında yer alan tüm firmalara hizmet verebilir noktada.”

Pandeminin etkisiyle ortaya çıkan e-ticaret oranlarındaki büyüme etkilerinin hâlâ devam ettiğini ve geçtiğimiz yıla göre e-ticaret operasyonlarında ciddi bir artışın söz konusu olduğunu dile getiren Keleş, “Bunun yansımalarını e-ticaret operasyonlarındaki ürün çıkış sayılarında çok net görüyoruz. E-ticarette toplam hacmin neredeyse üçte ikisi yılın son çeyreğinde yaşanıyor. Bu noktada yılın en yoğun döneminden geçiyoruz ve operasyonel süreçlerde hata kabul edilmeyecek bir süreç söz konusu. Bu süreci yönetebilmek ciddi bir tecrübe gerektirdiği gibi, sağlam bir teknolojik altyapıya da ihtiyacınız var. ArGe ekibimizin geliştirdiği yazılım bu anlamda çok önemli. Bu tür teknolojik altyapıların gelişiminin, önümüzdeki dönemde ülkemizin e-ticaret pazarındaki büyümesinde tetikleyici unsur olacağına inanıyoruz” şeklinde açıkladı.