Amerika ve Singapur’da dağıtım merkez açacak

Sevilay ÇOBAN

Şener, lojistik, yazılım, inşaat, restoran, hotel, perakende mağazacılık, satış-pazarlama, e-ticaret gibi birçok sektörde faaliyet gösterdiklerini belirterek, fmcgstore.com’u ile bu ivmeyi kazanmak istediklerini ifade etti. Fmcgstore.com’un da kurucusu olan Şener, 35 yıldır FMCG alanında faaliyet gösteren 80’i aşkın ülkeye ihracat yapan; Rotterdam, Dubai ve New York’ta şirketleri olan bir grup olduklarını ifade etti.

“5 yılda lojistik ağımızı 20’ye çıkaracağız”

Enkay Trade’nin özellikle kozmetik, kişisel bakım, temizlik, gıda ve içecek kategorilerinde dünyanın en güçlü global oyuncularından biri olduğuna dikkat çeken Şener, “Türkiye’nin ilk 1.000 ihracatçısı arasında yer alırken, İstanbul Maden ve Metaller İhracatçı Birlikleri (IMMIB) bünyesindeki ilk 100 firma içerisindeyiz. 4 farklı ülkedeki ofisimizle 20 bini aşkın müşteriye hizmet veriyoruz. 2024 yılında, Enkay Trade olarak e-ihracatla dijital ticaret stratejilerimizi güçlendirmeyi, inovasyona odaklanmayı, sürdürülebilirlik ve çevresel bilinci yükseltmeyi, stratejik iş ortaklıkları kurarak sektörde liderliğimizi sürdürmeyi istiyoruz.

Daha somut bir dille, gelişen dünyanın hızla artan tüketim ihtiyaçlarına hızlı cevap verebilmek adına Amerika ve Singapur’da yeni dağıtım merkezleri açmak da hedeflerimiz arasında. Ayrıca, gelecek 5 yıl içerisinde 4 olan dünyadaki lojistik merkezlerimizin sayısını 20’ye çıkarmak için çalışıyoruz” dedi.

Güzellik' için 3 milyon dolar yatırım

Enkay Trade çatısı altında kurulan Fmcgstore.com’un kendi markasına yer edinmek isteyen satıcıların dünyaya ürünlerini tanıtım imkanı sunduğunu da dile getiren Şener, “Sektöre yenilikler katma hedefimiz devam ediyor. İleriye dönük olarak, şirketimizi sürdürülebilir başarıya taşıyarak, sektördeki liderliğimizi güçlendirmek ve yeni pazarlarda etkileşim yaratmak amacıyla stratejik adımlar atmayı planlıyoruz” diye konuştu.

Enkay Şirketler Grubu tarafından yüzde 100 yerli sermaye ile desteklenen Beauty&More markası ile 2023 yılında kozmetik sektörüne giriş yaptıklarını da belirten Şener, değerli taşlar alanında uzun süredir etkisi ispatlanmış formüller üretmiş Avrupa’nın en prestijli laboratuvarlarından birini 3 milyon dolara satın aldıklarını hatırlattı. Şener, ihracattaki tecrübelerini Beauty&More için de kullanarak bir dünya markası oluşturmayı hedeflediklerini söyledi.

“3 yıllık Ar-Ge çalışmasının ürünü”

Enkay Trade’in üst düzey yöneticisi ve ortağı Nilüfer Şener, “Beauty&More markası altındaki ürünlerimizi 3 senelik bir Ar-Ge çalışmasıyla ‘Gemstone Therapy’ serisi ile değerli taşlar Ametist, Safir ve Amber’in tozlarından oluşturduk. Amacımız, orta ve uzun vadede markamızı, dünyanın en seçkin online platformları, drugstore ve dermokozmetik satış noktalarında listeleyerek, bulunduğu kategorilerde dünya çapında ses getirmek ve premium yüz bakım kategorisinde üst düzey kaliteli ürünlerimizle yerimizi perçinlemektir” ifadelerini kullandı.