Aras Kargo Avrupa'ya teknoloji, Azerbaycan'a KOBİ'leri taşıyor

Aras Kargo, e-ticaretteki hızlı büyümeye paralel olarak hem yurt içi hem de yurt dışı yatırımlarına hız verdi. Her beş alışverişin birinin internetten gerçekleştiği Türkiye’de kargo adetleri son üç yılda yüzde 84 artışla, 1,15 milyar adedin üzerine çıkarken, Aras Kargo sektöründe pazar lideri oldu. Azerbaycan’la başlayan globalleşme stratejisinde hedefine Orta Asya’dan yeni pazarları koydu.

2013 yılında Aras Kargo’nun önce yüzde 25 hissesini alan, ardından 2020 yılında ortaklığını yüzde 80’e taşıyan, Avrupa’nın köklü lojistik sağlayıcısı Avusturya Postanesi, Aras Kargo’nun dijitalleşme ve otomasyon yatırımlarına yönelik olarak, 100 milyon avronun üzerinde yatırım yaptı.

Bu yatırım neticesinde Aras Kargo’nun dijitalleşme, otomasyon, verimlilik ve müşteri memnuniyeti alanlarında büyük kazanımlar elde ettiğini vurgulayan Aras Kargo Yönetim Kurulu Başkanı Peter Umundum, “Verimliliği artıran çözümler geliştirme konusundaki becerisi, Aras Kargo'yu Avusturya Postanesi grubunun Ar-Ge merkezi olarak konumlandırmamızı sağladı. Bu yapıyı Aras Digital olarak hayata geçirdik” açıklamasını yaptı.

Aras Kargo’nun hizmet alanını yurt dışına taşıyan Aras Global’in Azerbaycan’la başlayan yolculuğunun Orta Asya’daki diğer pazarlarla devam ederek globalleşmeye evrileceğini belirten Umundum, “Türkiye’nin ve Aras Kargo’nun geleceğine olan inancımız tam. Aras Kargo’yu, Orta Doğu ve Orta Asya’da Çin’e kadar uzanan bir coğrafyaya ulaşmamızda merkezimiz olarak görüyoruz. Aras Kargo'nun hem yurt içi hem de yurt dışında sunduğu müşteri deneyiminin standardını yükseltmeye devam edeceğine ve önemli bir küresel oyuncu olarak konumunu sağlamlaştıracağına eminim. Bu perspektifle, kısa vadede Aras Kargo’nun yurt içi operasyonlarına yönelik olarak 1 milyar liralık bir yatırım yapmayı planlıyoruz” ifadelerini kullandı.

Baran Aras: “Aras Kargo geleceğe hazır”

Aras Kargo Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Baran Aras, Aras Kargo’nun organizasyonu, stratejik planlaması, yatırımları, teknolojik altyapısı, sürdürülebilirlik yaklaşımı ve topluma sunduğu katkılarla küresel standartlarda kurumsal bir yapıya kavuştuğunu vurgulayarak şunları söyledi: “Geçtiğimiz yıllarda yakaladığımız büyüme ivmesini sürdürmek üzere çok sağlam bir temel elde ettik. Uzun yıllara dayanan iş ortaklıklarımıza, yeni nesil e-ticaret şirketlerini ekledik. Bu alanda Türkiye’nin en önde gelen markaları da dahil olmak üzere geniş bir müşteri portföyümüz var. Sunduğumuz hizmetleri geliştirmeye, erişimimizi artırmaya, pazarımızı genişletmeye ve müşteri deneyimini geliştirmeyi sürdüreceğiz. Aras Kargo geleceğe hazır.”

Aras Kargo yılı yüzde 100 büyümeyle kapatacak

Aras Kargo’nun sadece Türkiye’de değil yurt dışında da kendi markasıyla hizmet veren, teknoloji üretip ihraç eden bir teknoloji şirketi konumuna ulaştığını söyleyen Aras Kargo Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Üyesi Utku Ayyarkın ise, “Attığımız doğru adımlarla ciromuzda son üç yılda iki haneli büyüme gerçekleştirdik. BTK Türkiye Posta Sektörü Pazar Verileri raporuna göre, 2022 yılının ikinci yarısında, toplam kargo gönderilerinin yüzde 22,1’ini taşıyarak gönderi adedi bakımından sektörün lideri konumundayız. 2022 yılında kaydettiğimiz yüzde 50’ye yakın büyümenin ardından, bu yılı da yüzde 100 büyüme ile kapatmayı öngörüyoruz” açıklamasını yaptı.

Saatte 280 bin adet kargo kapasitesi

E-ticaretteki büyümeye yönelik olarak 2016 yılından bu yana dijitalleşme ve otomasyona yönelik olarak yaptığı yatırımlarla saatlik kargo işleme kapasitesini 280 bin adedin üzerine çıkaran Aras Kargo, işlem hacmi bakımından sektörün en önemli oyuncularından biri oldu.

Türkiye’nin değişik illerindeki transfer merkezlerine son üç yılda 18’den fazla otomasyon yatırımı gerçekleştirdiklerinin altını çizen Ayyarkın şunları söyledi: “Bugün ulaştığımız noktada biz artık veriyi yönetiyoruz. E-ticaret işletmeleriyle tam bir entegrasyon sağladık. Müşterimiz kargoyu sisteme girdiğinden itibaren tüketiciye ulaşana kadarki sürecin planlaması ve operasyonu otomatik olarak gerçekleşiyor. Aras Kargo’yu bir operasyon şirketinden teknoloji şirketine dönüştürdük.”

Aras Kargo teknolojisi Avrupa’da 8 ülkede kullanılacak

Dijitalleşme alanında edindiği deneyimler ve organizasyonuna kattığı yeteneklerle Aras Kargo’nun iştiraki Aras Digital, sektörel teknoloji çözümleri alanında ihracatçı konumuna ulaştı. Zaman yönetimi ve esneklik yönüyle çalışanın ve müşterinin hayatını kolaylaştırmak üzere tasarlanan kargo yönetim platformu gibi ürünleşen teknoloji çözümleri, halihazırda Hırvatistan ve Slovenya’da Avusturya Postanesi’nin iştirakleri tarafından kullanılmaya başladı. 2026’ya kadar teknoloji platformunun Orta ve Doğu Avrupa’da toplam 8 ülkede devreye alınması planlanıyor.

“Aras Digital ile, teknoloji geliştirme bölgesinde Ar-Ge çalışmaları yaparak; geliştirdiğimiz teknoloji çözümlerini ürünleştirip ticarileştiriyor, Aras Kargo ve Avusturya Postanesi’nin Orta ve Doğu Avrupa’daki iştirakleri için 8 ülkede anahtar teslim projeler hayata geçiriyoruz” açıklamasını yapan Ayyarkın, sektörel uygulamalar bakımından Aras Digital’in bir dünya markası olmasını hedeflediklerini söyledi.

Yurt dışına açıldığı Aras Global’in cirodaki payını %25’e çıkaracak

Türkiye’nin e-ihracat hacmi geçen yıla göre 3,5 kat artarken, Aras Kargo uluslararası pazarlara açılmak ve Türk girişimcisini yurt dışına taşıyan bir köprü kurmak için Aras Global iştirakini hayata geçirdi. Azerbaycan'ın lider kargo şirketlerinden Star Express'in paylarının yüzde 75'ini satın alarak ülkede Aras Global Starex olarak hizmet vermeye başladı.

Türkiye’nin lider e-ticaret markalarıyla iş birliği yaparak Azerbaycan’a hızlı bir giriş yaptıklarını ifade eden Aras Kargo Genel Müdürü Ayyarkın, “Azeri tüketiciler, Türkiye merkezli e-ticaret firmalarından alışveriş yaptıklarında aracısız, uçtan uça bir teslimat hizmetine kavuştu. Ülkede artan iş hacmimize paralel olarak ülkedeki şube sayımızı ve araç filomuzu yıl sonuna kadar iki katına çıkarmayı planlıyoruz. 2024 yılı sonu itibarıyla Aras Global’in toplam ciromuzdaki payını yüzde 25’e çıkarmayı hedefliyoruz. Uzun vadede ise Azerbaycan’ın lider kargo şirketi olmayı, Özbekistan ve Kazakistan gibi yakın pazarlara uzun vadeli bir perspektifle yatırım yapmayı amaçlıyoruz” dedi.

Aras Kargo’nun ağı Türkiye’deki tüm KOBİ’lerin işine yarayacak

Viyana merkezli Avusturya Postanesi, Avrupa’da Almanya’nın yanı sıra, Orta ve Doğu Avrupa’da sekiz ülkede ve Türkiye’de Aras Kargo ile faaliyet gösteriyor. Aras Global açılımıyla birlikte grup, Almanya’dan Azerbaycan’a kadar uzanan, iştirakleri kanalıyla hizmet verdiği kesintisiz bir kuşağa sahip oldu.

E-ticaret iş ortaklarının ihtiyaçlarını karşılayarak yurt dışına açılmalarına destek olduklarını söyleyen Ayyarkın, “İş ortaklarımızın iş hacimlerine yönelik olarak, transfer merkezlerinde kargo tasnifine yönelik otomasyon yatırımları da dahil olmak üzere her tür desteği veriyoruz. Avusturya Postanesi ile birlikte sahip olduğumuz ve Aras Global ile büyüttüğümüz ağımız, tüm KOBİ’lerin işine yarayacak” ifadelerini kullandı.

Kargo şubesine gitme devri kapandı

E-ticaretle birlikte tüketicilerin bekledikleri kişiselleştirmenin ve esnekliğe odaklanan Aras Kargo, şubeye gitme zorunluluğunu ortadan kaldırmak için Aras Burası Esnaf ve Dolap hizmetini başlattı. Yurt genelinde 2 binden fazla işletme Aras Burası Esnaf ağına katılırken, kargoların haftanın 7 günü 24 saat temassız olarak teslim alınabildiği Aras Burası Dolap noktalarının sayısı da günden güne artıyor.

Ayyarkın, “Sahip olduğumuz teknoloji altyapısı sayesinde müşteriler artık kargosunun kendisine ne zaman ulaşacağını görerek, son dakikada dahi teslimat yeri ve zamanını değiştirebiliyor. Kargo gönderileri Aras Burası Esnaf noktalarına bırakıp, yine bu noktalardan teslim alabiliyor. Böylece e-ticaret alışverişlerinde iadede yaşanan zorlukları da ortadan kaldırdık” ifadelerini kullandı.

Elektrikli araç filomuzu genişletmek için 4 marka aracın testlerini yapıyoruz

Kargo sektörünün ilk sürdürülebilirlik raporunu yayınlayan Aras Kargo, sürdürülebilirlik stratejisini ekonomik, sosyal ve çevre başlıkları altında oluşturdu. 2011 yılında sektörün ilk elektrikli araç filosunu kuran şirket, Türkiye’nin şarj altyapısının gelişimiyle birlikte bu alandaki yatırımlarını hızlandırıyor.

Aras Kargo Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Üyesi Utku Ayyarkın, konuyla ilgili olarak şunları söyledi: “Avusturya Postanesi’nin 2040 itibarıyla karbon net sıfır hedefine ulaşma taahhüdüne, grubun bir iştiraki olarak Aras Kargo’da bizler de sadığız ve çalışmalarımızı bu hedefe yönelik olarak gerçekleştiriyoruz. Filomuzda elektrikli araçların payını artırmak üzere halihazırda dört farklı marka aracın testlerini gerçekleştiriyoruz. Öte yandan, uzun yolda ağır araçlarda da ilk aşamada, hibrit modellerle ilerleyeceğiz. Bunların yanında kullandığımız elektrikteki yenilenebilir kaynaklardan gelen enerjinin payını artırma çalışmalarımız devam ediyor. 2025 yılına kadar, tesislerimizdeki elektrik tüketimimizin %51'ini yenilenebilir enerji kaynaklarından tedarik etmeyi taahhüt ediyoruz.”