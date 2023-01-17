Aras Kargo’da yeni atama
Aras Kargo’nun İç Denetim Başkanlığı görevine Özlem Asutay getirildi.
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Aras Kargo'dan yapılan açıklamaya göre süreç geliştirme, iç kontrol, risk yönetimi, uyum ve etik süreçlerini yöneten iç denetim ekibine kasım ayı itibarıyla Özlem Asutay getirildi.
Profesyonel hayatına 2001 yılında Ernst&Young International’da başlayan Asutay sonrasında sırasıyla, PwC Türkiye, Vodafone, Liberty Sigorta, Merck Sharp Dohme İlaç, H. Bayraktar Yatırım Holding, Bilgili Holding ve Nobel İlaç firmalarında görev yaptı.