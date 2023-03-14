Arkas Lojistik 38.5 milyon euroluk yatırımla lokomotif alacak
38,5 milyon euroluk yatırımla beş Euro Dual model lokomotif si¬parişi veren Arkas Lojistik, ilk etapta 2025 yılında lokomotiflerin üç tanesini teslim alacak.
Arkas Lojistik CEO’su Onur Göçmez, demiryolunda tarifeli seferlerle taşıma yapabilmek için lokomotif alınmasının çok önemli olduğunu söyledi.
Göçmen, "Türkiye Demiryolu Ulaştırmasının Serbestleşmesi Kanunu ile özel sektöre lokomotif yatırımı yapma imkanı verildi. Uzun yıllardır demiryoluna hem ekipman hem de kara terminali konusunda yatırım yapan bir şirket olarak sektörde bir ilki gerçekleştirerek, Arkas Rail şirketimizin çatısı altında üç tanesini 2025 yılında teslim almak üzere beş lokomotif yatırımıyla tüm sektöre hizmet vermeyi planlıyoruz.
Bunun yanı sıra 700 adet öz mal vagonumuza ek olarak 100 adet daha vagon alımı için çalışmalar yapıyoruz. Böylece Arkas Rail halihazırda demiryolu ile taşımalarını gerçekleştirdiği Kayseri, Konya, Ankara, Gaziantep, Eskişehir gibi Türkiye’nin önde gelen sanayi şehirlerinden yine Türkiye’nin en büyük limanlarına ithalat-ihracat konteynerlerini tarifeli seferler ile taşıyacak” diye konuştu.