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Arkas Lojistik 38.5 milyon euroluk yatırımla lokomotif alacak

38,5 milyon euroluk yatırımla beş Euro Dual model lokomotif si¬parişi veren Arkas Lojistik, ilk etapta 2025 yılında lokomotiflerin üç tanesini teslim alacak.

Haber Merkezi
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Arkas Lojistik CE­O’su Onur Göçmez, demiryolun­da tarifeli seferlerle taşıma yapa­bilmek için lokomotif alınmasının çok önemli olduğunu söyledi.

Göç­men, "Türkiye Demiryolu Ulaştır­masının Serbestleşmesi Kanunu ile özel sektöre lokomotif yatırımı yap­ma imkanı verildi. Uzun yıllardır demiryoluna hem ekipman hem de kara terminali konusunda yatırım yapan bir şirket olarak sektörde bir ilki gerçekleştirerek, Arkas Rail şir­ketimizin çatısı altında üç tanesini 2025 yılında teslim almak üzere beş lokomotif yatırımıyla tüm sektöre hizmet vermeyi planlıyoruz.

Bunun yanı sıra 700 adet öz mal vagonumu­za ek olarak 100 adet daha vagon alı­mı için çalışmalar yapıyoruz. Böyle­ce Arkas Rail halihazırda demiryo­lu ile taşımalarını gerçekleştirdiği Kayseri, Konya, Ankara, Gaziantep, Eskişehir gibi Türkiye’nin önde ge­len sanayi şehirlerinden yine Tür­kiye’nin en büyük limanlarına itha­lat-ihracat konteynerlerini tarifeli seferler ile taşıyacak” diye konuştu.  