Arkasair'ın yeni hava taksisi Challenger 500

Arkasair filosunda bulunan Challenger 300 model uçağını yeni Challenger 3500 ile değiştirirken, bu model uçağa sahip Türkiye’deki ilk şirket olduğunu bildirdi. Arkasair Genel Müdür Yardımcısı Martine De Andria, “VIP Hava Taksi müşterilerimizin talep ettiği ve beklediği kusursuz standartları mükemmel bir şekilde tamamlayan Challenger 3500 uçağını filomuza eklemekten mutluluk duyuyoruz. Challenger 3500, konforlu lüks kabini ile bütünleşen üstün performans özellikleriyle etkileyici bir uçak” diye konuştu.

Verilen bilgiye göre dünyada iş jetleri tasarlama ve üretimi konusunda sektör liderlerinden biri olan Bombardier firmasının en çok tercih edilen modellerinden Challenger 3500, sınıfının en geniş kabinine sahip. Uçak, 8 kişilik lüks kabin kapasitesi, yenilikçi teknolojisi, üstün performans ve çevreye duyarlı özellikleriyle öne çıkıyor.

Bombardier; Avrupa, Rusya, BDT, Orta Doğu ve Afrika Satış Başkan Yardımcısı Emmanuel Bornand, "Şirketimizin uzun süredir müşterisi olan Arkasair'in filosuna bir Challenger 3500 iş jeti eklemesiyle Challenger 3500 jetinin Türkiye'deki ilk teslimatını da gerçekleştirmiş olduk. Arkasair ve Bombardier ortak bir vizyonu paylaşıyor, müşterilerimize kusursuz bir uçuş deneyimi sunmak için yorulmadan çalışıyoruz. Günümüzün en iyi iş jetlerini üreterek Türkiye’deki pazar payımızı artırmaya devam ediyoruz” dedi