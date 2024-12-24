Bakan Uraloğlu duyurdu: 'Süper hızlı trenle' İstanbul-Ankara 80 dakika

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, bugün Ankara'da Türkiye Yüzyılında Ulaştırma Koridorları ve Transit Taşımacılık Toplantısı’na katılarak gündeme dair açıklamalarda bulundu.

Uraloğlu, Türkiye'nin dört saatlik uçuşla 1,5 milyar insanın yaşadığı ve 51 trilyon dolarlık milli gelire sahip 67 ülkenin merkezinde olduğunu söyledi.

Bakan Uraloğlu, Çin, Doğu Asya ve Hindistan’dan gelen yükleri Basra Körfezi üzerinden Avrupa’ya taşıyacak Kalkınma Yolu projesinde uluslararası işbirliği çalışmalarını sürdürdüklerini aktardı.

Bakan Uraloğlu, “Türkiye, Irak, BAE ve Katar olmak üzere çok yakın bir mutabakat imzalayarak yolumuza devam ediyoruz. Bölge ülkelerinin de katılımı söz konusu olacaktır" dedi. Bakan, yükün Çin'den alınan yükün 25 günde Avrupa'ya taşınabileceğini ifade etti.

'Ulaştırma v haberleşmede Suriye'de normalleşme...'

Bakan Uraloğlu, Türkiye’nin dinamik bir coğrafyada olduğunu belirterek “Suriye’deki gelişmeler, 61 yıllık Baas Rejiminin devrilmesi… Artık biz Suriye ile de neler yapabilirizi düşünüyorduk. Bunu biraz daha ete kemiğe dönüştürme noktasında çalışmalarımızın olduğunu söyleyebilirim. Ulaştırma ve haberleşme alanında Suriye ile ilişkilerimiz, normalleşme mutlaka çok daha hızlı bir şekilde temin edilecektir.” dedi.

Uraloğlu, Ankara-İstanbul Süper Hızlı Tren Projesi kapsamında 350 kilometreye ulaşacak trenin iki kenti 80 dakikada birbirine bağlayacağını kaydetti. Bakan, projenin 10 yılı alacağını da sözlerine ekledi.