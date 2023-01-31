Boeing yüzde 100 sürdürülebilir yakıtlı uçağı 2030’da teslim edecek

Şirket ticari havacılık sektörünün 2050 yılına kadar küresel sivil havacılık operasyonlarında net sıfır karbon emisyon hedefine ulaşmaya yönelik taahhüdünü de destekliyor. Boeing’ten son çeyrek mali sonuçlarıyla ilgili yapılan açıklamada uçak teslimatlarına ilişkin veriler de paylaşıldı. Boeing 2022 yılında havayolu şirketlerine toplam 480 ticari uçak teslim ederken, havayollarından 808 adet sipariş aldı. 4 bin 500’ün üzerinde ticari uçakla birlikte toplam şirket rezervi 404 milyar dolara yükseldi

376 yeni sipariş aldı

Açıklanan verilere 737 programındaki üretim oranı ayda 31 uçak olarak istikrarlı hale gelirken, bu oranın 2025-2026 yıllarında ayda yaklaşık 50 uçak seviyesine çıkması planlanıyor. Ayrıca, 787 programındaki üretim oranı düşük seyretmekle beraber, bu oranın 2023 yılı sonlarında ayda 5 uçak, 2025-2026 yıllarında ise ayda 10 uçak seviyesine ulaşması hedefleniyor. Şirket, bu çeyrekte, aralarında United Airlines’ın verdiği 100’er adet 737 MAX ve 787 siparişlerinin bulunduğu toplam 376 net uçak siparişi aldı. Ticari Uçaklar rezervinde toplam değeri 330 milyar dolar olan 4 bin 500’ün üzerinde uçak bulunuyor. Boeing Başkan ve CEO’su Dave Calhoun, “Sağlam bir dördüncü çeyrek performansı gösterdik ve 2022, toparlanma sürecimizde önemli bir yıl oldu. Tüm portföyümüze yönelik güçlü bir talep var. 2023 yılı ve sonrasındaki taahhütlerimizi gerçekleştirmek üzere, faaliyetlerimizde ve tedarik zincirinde istikrarı sağlamaya odaklanıyoruz” dedi.