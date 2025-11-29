Çin-Avrupa yük trenleri 120 bin seferle rekor kırdı
Çin ile Avrupa arasında işletilen yük trenleri, toplam 120 bin seferi aşarken taşınan malların değeri 490 milyar doları geçti. Bu rakam, Kuşak ve Yol Girişimi’nin lojistik boyutundaki en önemli kilometre taşlarından biri olarak görülüyor.
Çin Devlet Demiryolları Grubu’na (China Railway) göre, 120 bininci sefer Çin’in güneybatısındaki Sichuan eyaletinin başkenti Chengdu’dan Polonya’ya hareket eden bir yük treniyle gerçekleştirildi. Bu sembolik sefer, Çin-Avrupa demiryolu hattının ulaştığı ölçeği gözler önüne serdi.
53 farklı ürün kategorisinde 50 bin çeşit mal
Çin-Avrupa yük trenleriyle taşınan ürünlerin kapsamı zamanla önemli ölçüde genişledi. Günümüzde 53 farklı ürün kategorisinde yaklaşık 50 bin çeşit mal bu hat üzerinden taşınıyor. Otomobiller, yedek parçalar, makine ve ekipmanlar ile elektrik-elektronik ürünler, yüksek katma değerli başlıca ihracat kalemleri arasında yer alıyor.
Hatlar 232 şehre ulaşıyor
Kuşak ve Yol Girişimi’nin amiral projelerinden biri olarak değerlendirilen Çin-Avrupa yük trenleri, Avrasya genelinde kapsamlı bir lojistik ağ oluşturdu. Halihazırda 26 Avrupa ülkesinde 232 şehre ulaşan hatlar, Çin ile Avrupa arasındaki ticaretin daha hızlı, güvenilir ve çeşitlendirilmiş bir şekilde yapılmasına önemli katkı sağlıyor.