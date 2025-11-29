Çin-Avrupa yük trenleri 120 bin seferle rekor kırdı

Çin Devlet Demiryolları Grubu’na (China Railway) göre, 120 bininci sefer Çin’in güneybatısındaki Sichuan eyaletinin başkenti Chengdu’dan Polonya’ya hareket eden bir yük treniyle gerçekleştirildi. Bu sembolik sefer, Çin-Avrupa demiryolu hattının ulaştığı ölçeği gözler önüne serdi.

53 farklı ürün kategorisinde 50 bin çeşit mal

Çin-Avrupa yük trenleriyle taşınan ürünlerin kapsamı zamanla önemli ölçüde genişledi. Günümüzde 53 farklı ürün kategorisinde yaklaşık 50 bin çeşit mal bu hat üzerinden taşınıyor. Otomobiller, yedek parçalar, makine ve ekipmanlar ile elektrik-elektronik ürünler, yüksek katma değerli başlıca ihracat kalemleri arasında yer alıyor.

Hatlar 232 şehre ulaşıyor

Kuşak ve Yol Girişimi’nin amiral projelerinden biri olarak değerlendirilen Çin-Avrupa yük trenleri, Avrasya genelinde kapsamlı bir lojistik ağ oluşturdu. Halihazırda 26 Avrupa ülkesinde 232 şehre ulaşan hatlar, Çin ile Avrupa arasındaki ticaretin daha hızlı, güvenilir ve çeşitlendirilmiş bir şekilde yapılmasına önemli katkı sağlıyor.