Depremin ardından büyük yangın çıkmıştı: İskenderun Limanı'ndan kötü haber

İskenderun Limanı'nda dün depremin ardından devrilen konteynerlerde çıkan yangın sürüyor. Kahramanmaraş merkezli ve 10 ili etkileyen depremler sırasında dün henüz belirlenemeyen nedenle konteynerlerde çıkan yangın gece boyunca devam etti.

Çevreye yayılması nedeniyle büyüyen yangından yükselen dumanlar, İskenderun ilçesinin birçok noktasından görülüyor.

TCSG Yaşam gemisinin de destek verdiği ekiplerin alevleri kontrol altına alma çalışmaları sürüyor.

“Yapısal hasar söz konusu”

Dünyanın en büyük konteyner operatörlerinden Maersk'ten, İskenderun Limanı’ndaki son duruma ilişkin bir açıklama geldi.

Bloomberg'in haberine göre şirket depremlerin İskenderun Limanı'nda operasyonel etki yarattığını belirtti. Habere göre şirket konteynerleri diğer merkezlere yönlendirecek.

Limak Şirketler Grubu'ndan yapılan ilk açıklamada, Limakport İskenderun Limanı'nda kısmi hasar olduğunu belirtmişti.