Deutsche Post DHL: “Gelecek için özel bir sorumluluk taşıyoruz”

Karayolu, denizyolu havayolu ve demiryolu hep birlikte ticaretin ulusal ve küresel ölçekte gerçekleşmesini ve malların A noktasından B noktasına taşınmasını sağlıyor. Lojistik tüm bu faaliyetlerin sektörel adını oluşturuyor. Yeşil Lojistik ise tüm taşıma modlarının çevreye zararını en aza indirerek ve karbon salınımını da düşürerek gerçekleştirilmesini hedefliyor. Taşımacılık toplamda sera gazı emisyonlarının yüzde 16.2’sinden sorumlu durumda. Elektrik, ısınma ve taşımacılık sektörü ise toplam karbon salınımında yüzde 73.2 ile en büyük oranı oluşturuyor. Küresel taşımacılıkta en büyük şirketlerden biri olan Deutsche Post DHL Group, yeşil lojistik konusunda sektöre öncülük yapan ve ilham verici uygulamalar geliştiren küresel taşımacılık şirketi olarak öne çıkıyor.

Tüm yeni yapılar karbon nötr olacak

Şirket 2017 itibarıyla 2050 yılı için net sıfır emisyon hedefini açıklamış durumda. Bu kapsamda DHL 2030 yılına kadar karbon salınımlarını Paris İklim Anlaşması’nda belirlenen hedeflere uygun olarak aşağı çekecek. DHL yeşil lojistik ve iklim nötr bir şirket olma hedefine ulaşmak üzere 2030 yılına kadar 7 milyar euroluk bir yatırım bütçesi ayırdı. Bu yatırım bütçesi 2030 yılına kadar elektrikli araç sayısını 80 bine çıkarmayı ve nihai kargo teslim aşamasında kullanılan araçların yüzde 60’ını elektrikli hale getirmeyi hedefliyor. Bir başka adım olarak da kargo uçaklarında kullanılan yakıt içinde sürdürülebilir havacılık yakıtının payını 2030 yılına kadar yüzde 30’un üzerine çıkaracak. DHL bu süre zarfında yapılacak tüm bina ve tesisleri karbon nötr olarak tasarlayacak. DHL GoGreen uygulaması ise lojistikte düşük emisyonlu çözümler ve seçenekler sunuyor.

Deutsche Post DHL Group CEO’su Dr. Frank Appel, DHL’in 2019 yılında hazırlanan sürdürülebilirlik raporunda yer alan görüşlerinde, “Dijital olarak birbirine bağlı bu çağda bile, lojistik sektörü taşıma hizmetini gerçekleştirmek için hala fiziki bir altyapıya ve ağa ihtiyaç duymaktadır ve bu network dünya çapında refahı yönlendiren küresel ticaretin de belkemiğini oluşturmaktadır. Sektörümüzün lider şirketi olarak dünyanın her yerindeki insanları birbirine bağlamaktan ve dünya çapında ilerleme sağlamak için yaptığımız çalışmalardan gurur duyuyoruz. Lojistik sektörü özellikle değer zinciri yaratmada ve büyümede oynadığı hayati rol nedeniyle gelecek için özel bir sorumluluk taşıyor. Nedeni açık: Çünkü sürdürülebilir bir ekonomi, sürdürülebilir lojistik olmadan düşünülemez” sözleriyle sürdürülebilir lojistik vurgusu yapıyor.

Lojistik kritik rol oynayacak

Yıllardır alternatif yakıtların geliştirilmesini teşvik etiklerini söyleyen Dr. Frank Appel şu sözleriyle sürdürülebilir yakıt olgusunu değerlendiriyor;

“Hedefimiz iklim nötr ulaşım ise sürdürülebilir yakıtların geliştirilmesinden kaçış yoktur. Neyse ki, karbon-nötr yakıtlar üzerindeki çalışmalar son yıllarda hız kazandı. Aralarından seçim yapabileceğiniz çok sayıda potansiyel olarak sürdürülebilir yakıtımız var. Bunlar, biyoyakıtlar ve hidrojen gibi iyi bilinen alternatiflerden sentetik yakıtlar gibi daha az bilinen seçeneklere kadar uzanıyor. ”

Son söz olarak da Frank Attel, “Amaç, iklim açısından nötr bir gelecek için bir vizyon sağlamak, oraya ulaşmanın yollarını vurgulamak ve sürdürülebilir yakıtların sürekli gelişimi için ivme yaratmaktır. Bunu yaparken, yeşil lojistiği yönlendirmemize yardımcı olacak daha fazla destekçi kazanmayı umuyoruz. Kesin olan bir şey var: Daha sürdürülebilir bir ekonomi yaratmak ancak güçlerimizi birleştirirsek ve doğru stratejiyi izlersek mümkün olur ve lojistik bunda kritik bir rol oynayacaktır” diyor.

DHL Express Türkiye’den ‘elektrikli araç’ dönüşümü

DHL Express Türkiye ise sürdürülebilirlik kapsamında 2025 yılına kadar filodaki araçların yüzde 80’ini elektrikli araçlara dönüştürmeyi hedefliyor. Bu yıl ki hedef ise filodaki elektrikli araç sayısını 59’a çıkarmak. Şirket operasyon ve park alanlarına gelişmiş şarj istasyonları kurmaya da devam ediyor. Ayrıca çevre dostu teknolojilerle enerji tüketiminde 30, su tüketiminde de yüzde 50 tasarruf amaçlanıyor.