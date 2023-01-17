EvoLog Lojistik Rusya’da 10 bin konteynere çıkacak

Azerbaycan ofisini açarak bölgeye havayolu ve karayolu taşımacılığındaki pazar deneyimini götüren şirket, Rusya’daki denizyolu taşımacılığı ile de bölgedeki uzmanlığını ve hizmet kalitesini güçlendirmeyi amaçlıyor.

Servis ağı güçlenecek

Rusya pazarı için başlatılan parsiyel konteyner ihracat hizmetine yönelik bilgi veren EvoLog Genel Müdürü Halil Özendi, “Rusya limanları uzun yıllardır düzenli servis ağımızın içinde yer alan bir bölge. Geçen yıl şubat ayı sonunda başlayan durumun, mevcuttaki talebi artıracağını öngörmüştük. Oradaki en büyük açık Türkiye’den birçok limana olan parsiyel konteyner taşımacılığının bu bölgeye daha önce hiç denenmemiş olmasıydı. Bunun en büyük nedeni karayolu ile bu hizmetin sağlanması ve gümrüksel anlamda karşılaşılabilecek zorluklardı. Ancak şartlar karayolu ticaretini güçleştirdi ve bu da denizyoluna olan talebi hem maliyet hem transit süre avantajı göz önünde bulundurarak artırtırdı. Biz de bölgedeki acente gücümüz ve pazar bilgimizle denizyolunda yüksek hacimler yakaladık” dedi.

Yeni yatırımlar yolda

EvoLog Azerbaycan MMC’nin, Türkiye ve tüm dünyadan, Azerbaycan’a olan taşıma talepleri için hızlı bir başlangıç yaptığını söyleyen Özendi, “Haziran ayında açtığımız Azerbaycan MMC yurtdışındaki beşinci yatırımımız, doğudaki ilk kapımız. ‘mikro ihracat’ yükleri dahil, tüm taşıma modlarında hizmet veren deneyimli ekibimizde özel bir gümrük müşaviri de bulunuyor. Potansiyeline çok inandığımız EvoLog Azerbaycan MMC’nin, diğer Türk devletlerine yapacağımız yatırımların öncüsü olmasını hedefliyoruz. 2023 yılında en azından bir Türk devletine daha yatırım yapmayı planlıyoruz" dedi.