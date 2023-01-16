Evolog Lojistik Rusya'da hedef büyüttü

Genç ve dinamik kadrosu ile lojistik sektöründe sürekli büyüyen ve Avrupa trafiklerinin önemli oyuncularından biri haline gelen EvoLog, Rusya pazarında kapasitesini artırıyor. Geçtiğimiz yıl alt yapı çalışmalarını tamamlayarak Rusya Novorossiysk Limanı’na parsiyel konteyner taşıma servisi başlatan EvoLog, 2023’te Rusya’nın bir diğer limanı olan St. Petersburg için de parsiyel servisini devreye almayı amaçlıyor.

Rusya pazarı için başlatılan parsiyel konteyner ihracat hizmetine yönelik bilgi veren EvoLog Genel Müdürü Halil Özendi, “Rusya limanları uzun yıllardır düzenli servis ağımızın içinde yer alan bir bölge. Geçen sene şubat ayı sonunda başlayan durumun, mevcuttaki talebi arttıracağını öngörmüştük. Oradaki en büyük açık Türkiye’den birçok limana olan parsiyel konteyner taşımacılığının bu bölgeye daha önce hiç denenmemiş olmasıydı. Bunun en büyük nedeni karayolu ile bu hizmetin sağlanması ve gümrüksel anlamda karşılaşılabilecek zorluklardı. Ancak şartlar karayolu ticaretini güçleştirdi ve bu da denizyoluna olan talebi hem maliyet hem transit süre avantajı göz önünde bulundurarak artırtırdı. Biz de bölgedeki acente gücümüz ve pazar bilgimizle denizyolunda yüksek hacimler yakaladık” dedi.

“Her geçen gün ihracatçı şirketlerden gelen talep artıyor”

Konumu ve ticari ilişkileri gereği Türkiye’nin Rusya ticaretinde oynadığı rolün 2023 senesinde de artıracağını vurgulayan Halil Özendi, EvoLog’un artan taleplerin karşılanması için gerekli yatırım hazırlıklarını tamamladığının ve pazardaki liderliğini sürdüreceğinin altını çizdi.

Rusya pazarına hızlı bir giriş yaptıklarını söyleyen Özendi, konuşmasına şöyle devam etti: “EvoLog’un transfer merkezi ve antreposunda bu operasyon için kapasite ayırdık ve hızlı bir şekilde alt yapıyı tamamladık. Parsiyel taşımacılık için tüm enstrümanlar, yıllardır parsiyel karayolu taşımacılığında sektör liderlerinden olan şirketimizin elimizdeydi. Gelen talepler her geçen gün artmakta. Servis kalitemizle ve başladığımız günden beri sürekliliği savunduğumuz haftalık servisimizle hem transit hem de standart ihracat yüklemeleri için müşterilerimizin ilk tercihiyiz.”

“2023’te 10bin TEU’luk bir hacme ulaşmak bizim için sürpriz olmaz”

Haftalık olarak hem transit hem ihracat yüklemeleri için parsiyel konteyner hizmeti servisi verdiklerini kaydeden Özendi, “Rusya pazarı için başlattığımız parsiyel konteyner ihracat hizmetimiz bölge açısından önemli bir ürün haline geldi. Bu üründe ihracatçının talebine göre kapıdan- kapıya hizmet verebiliyoruz. Isı kontrollü konteyner taşımalarına da talep gün geçtikçe artıyor. Servisimizin sürekliliği ve transit yüklemeler konusundaki uzmanlığımız ile müşterilerimize sadece navlun değil oluşabilecek diğer masraflar konusunda da hem maliyet hem zaman avantajı sağlamaktayız. Rusya bölgesinde uzman acentelerle olan işbirliğimiz de tercih edilme nedenlerimizden bir diğeri. Rusya’da kısa sürede, denizyolu taşımacılığındaki toplam hacmimizin üçte birine ulaştık. 2023’te 10bin TEU’luk bir hacme ulaşmak bizim için sürpriz olmaz” diye konuştu.

Yeni yatırımlar yolda

EvoLog Azerbaycan MMC’nin, Türkiye ve tüm dünyadan, Azerbaycan’a olan taşıma talepleri için hızlı bir başlangıç yaptığını ifade eden Halil Özendi şunları söyledi: “Haziran ayında açtığımız Azerbaycan MMC yurtdışındaki beşinci yatırımımız, doğudaki ilk kapımız. ‘Mikro İhracat’ yükleri dahil, tüm taşıma modlarında hizmet veren deneyimli ekibimizde özel bir gümrük müşaviri de bulunuyor. Potansiyeline çok inandığımız EvoLog Azerbaycan MMC’nin, diğer Türk devletlerine yapacağımız yatırımların öncüsü olmasını hedefliyoruz. 2023 yılında en azından bir Türk devletine daha yatırım yapmayı planlıyoruz. Yatırımın çerçevesi daha önceki şirketlerimiz gibi tüm taşıma modlarında aktif olacak, sadece Türkiye ile değil tüm dünya ile yapılacak ticarete hizmet verecek.”