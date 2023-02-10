İskenderun Limanı'ndan iyi haber
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Denizcilik Genel Müdürlüğü, İskenderun Limanı'ndaki yangının söndürüldüğünü belirterek, denizcilik faaliyetlerinin başladığını duyurdu.
Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Denizcilik Genel Müdürlüğü'nün Twitter hesabından yapılan açıklamada, İskenderun Limanı'ndaki yangının söndürüldüğü, alandaki binden fazla konteynırın tek tek ayrıştırılma çalışmalarının devam ettiği bildirildi.
Limanın rehabilitasyonuna süratle başlanacağı belirtilen açıklamada, "Bölgede, İskenderun Bölge Liman Başkanlığı rutin olarak hizmet vermekte olup denizcilik faaliyetleri başlamıştır." ifadeleri kullanıldı.
Bu konularda ilginizi çekebilir