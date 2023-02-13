Kahramanmaraş depremlerinin ardından Ceyhan Limanı yeniden aktif
Geçen hafta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Ceyhan Limanı'ndan Azeri ham petrolü yüklü ilk tanker ayrıldı.
Reuters'ın haberine göre; gemi takip sistemine ve bir ticaret kaynağının verdiği bilgiye göre, Nordlotus isimli tanker bugün limandan ayrıldı.
Alfa Baltica isimli tankerin Botaş Ceyhan petrol terminalinde rıhtıma yanaştığı görülürken, ticaret kaynağı bu tankere de Azeri ham petrolünün yüklendiğini belirtti.
Türkiye ve Suriye'de büyük hasara yol açan 6 Şubat'taki depremlerin ardından Ceyhan Limanı'nda faaliyetler durmuştu.
Ceyhan Limanı'na Kuzey Irak'tan ve Azerbaycan'dan ham petrol gönderiliyor.
İngiliz petrol devi BP'nin BP.L sözcüsü, Ceyhan'daki Azeri ham petrolü yüklemelerinin Pazar günü yeniden başladığını duyurdu. Şirket, Ceyhan'daki Azeri ham petrol yüklemelerine yönelik 8 Şubat'tan itibaren mücbir sebep ilan etmişti.
Ceyhan'a Irak ham petrolünün aktarıldığı boru hattında depremlerden sonra 7 Şubat'ta ilk kez Irak ham petrolü yüklenmesiyle sevkiyatlar yeniden başlamıştı.