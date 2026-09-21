Karadeniz’de risk büyüdü, sigorta primi rekorda

Aysel YÜCEL/İSTANBUL

aysel.yucel@dunya.com

Londra deniz sigortası piya­sası, Rusya-Ukrayna sava­şının tırmanması ve ticari gemilere yönelik saldırıların art­ması üzerine Karadeniz’de yük­sek risk kapsamında değerlen­dirilen alanı genişletti. Lloyd’s Market Association (LMA) bün­yesindeki sendika üyeleri ile Londra sigorta piyasası temsilci­lerinden oluşan Joint War Com­mittee (JWC), yayımladığı gün­cel duyuruyla Karadeniz’in ta­mamını bildirim gerektiren alan kapsamına aldığını bildirdi. Ka­radeniz; tahıl, ham petrol ve ra­fine petrol ürünlerinin taşınma­sında kritik bir güzergâh olurken, Rusya ve Ukrayna’nın son iki ay­da birbirlerinin ticari gemileri­ne yönelik saldırılarını artırma­sı, bölgedeki deniz taşımacılığına ilişkin risk algısını da zirveye ta­şıdı. JWC’nin yeni düzenlemesi­ne göre daha önce yalnızca Rusya ve Ukrayna’nın kıyı suları listele­nirken, bildirim gerekliliği artık Karadeniz’in tamamını kapsı­yor. LMA Denizcilik ve Havacılık Başkanı, JWC Sekreteri Neil Ro­berts, “Bu hafta JWC, Karadeniz için bildirim gerekliliklerini Ka­radeniz’in tamamına genişletti. Rusya ve Ukrayna’nın kıyı suları zaten listelenmişti” dedi.

Kıyıların 12 mili hariç, açık deniz rotaları listede

Roberts, komşu ülkelerin ka­rasularındaki seferlerin ise bil­dirim gerektirmediğini belirtti. Böylece risk haritası genişleti­lirken, Karadeniz’deki tüm kıyı hareketleri aynı uygulamaya tabi tutulmadı. Kıyı ülkelerinin (Tür­kiye, Bulgaristan, Romanya ve Gürcistan) 12 deniz millik ulu­sal karasuları muaf tutulsa da bu sınırın ötesindeki tüm açık de­niz rotaları ile Münhasır Ekono­mik Bölge (MEB) geçişleri yük­sek risk kapsamına alındı. Yeni düzenleme, Rusya veya Ukray­na kıyılarına doğrudan uğrama­yan transit seferler açısından da sigorta şirketlerine bildirim, se­fer onayı ve teminat koşullarının önemini artırıyor. Belirli bir se­fer için bildirim veya ilave temi­nat gerekip gerekmediğinde ise poliçe şartları, broker yönlendir­meleri ve JWC’nin güncel liste­leri esas alınacak.

Savaş riski primi maliyetleri katlıyor

Düzenlemenin en önemli tica­ri etkisinin savaş riski sigorta­sında görülmesi bekleniyor. Ka­radeniz’deki saldırıların artma­sıyla savaş riski ek primleri, son haftalarda rekor seviyelere ulaştı. Normal şartlarda tekne-makine sigorta bedelinin yüzde 0,1-0,2’si bandında seyreden prim oran­larının yüzde 1 ila 1,5 seviyeleri­ne tırmandığı belirtiliyor. Bu du­rum, bölgedeki 7 günlük bir sefe­rin maliyetine 150 bin ila 300 bin dolar arasında ek yük getirebili­yor. Primler sabit bir tarife üze­rinden belirlenmezken saldırıla­rın sıklığı, geminin tipi, sahipliği, bayrağı, taşıdığı yük, uğrayacağı liman, güzergâh, bölgede kalış sü­resi ve sigortacının risk iştahı gi­bi unsurlar fiyatlamada belirleyi­ci oluyor. Yükselen risk yalnızca doğrudan sigorta maliyetini ar­tırmakla kalmıyor, daha yüksek risk algısı bazı armatörlerin ve­ya sigortacıların seferleri normal koşullarda kabul etmemesine yol açarak bölgedeki kullanılabilir gemi kapasitesini de daraltıyor. Karadeniz’de deniz yolu tama­men kapanmasa bile artan risk maliyetleri, taşımacılığın ekono­mik fizibilitesini etkileyerek nav­lun ve operasyon maliyetleri üze­rinde baskı oluşturuyor.

Sektör temsilcileri ise risk ala­nının genişletilmesiyle birlikte savaş riski primlerinin nasıl fi­yatlandığına dikkat çekiyor. Ris­kin coğrafi sınırlarının genişle­tilmesinin sigorta gelirlerini ar­tırdığına işaret edilirken; risk alanını belirleyen mekanizma ile bu risk üzerinden prim fiyatlayan aktörlerin aynı piyasa ekosiste­mi içinde yer almasının piyasa dengeleri açısından soru işaret­leri yarattığı vurgulanıyor. Prim fiyatlamasının şeffaf, ölçülebi­lir ve somut riskle orantılı olma­ması halinde sistemin armatör­ler üzerindeki savaş maliyeti yü­künü daha da artırabileceği ifade ediliyor.

Alternatif rotalarda bekleme süresi uzadı

Karadeniz’deki gelişmeler ge­milerin alternatif güzergâhla­ra yönelmesine de neden oluyor. Koster Armatörleri ve İşletme­cileri Derneği (KOSDER) Onur­sal Başkanı Salih Zeki Çakır’ın verdiği bilgilere göre Rusya, bü­yük tonajlı yüklerinin bir bölü­münü Baltık Denizi üzerinden taşımaya çalışırken, Ukrayna ise Sulina Kanalı üzerinden ulaşılan Tuna Nehri limanlarını kullanı­yor. Sulina Kanalı üzerinden ne­hir limanlarına gitmek isteyen gemiler Türkiye, Bulgaristan ve Romanya karasularında bekleti­liyor. Çakır, kanalda yaklaşık 70 geminin geçiş sırası beklediğini belirterek, bu beklemelerin sefer maliyetlerine ciddi yansıdığını söyledi. Ukrayna’nın yüklerinin bir bölümünü Romanya limanla­rına indirdiğini ifade eden Çakır, buralardaki yoğunluk nedeniy­le tahliye süreçlerinde de ciddi gecikmeler yaşandığını kaydetti.

Yeni zamlar kapıda

Bölgedeki bir kısım yükler ise Gürcistan limanlarına aktarılı­yor. Çakır, Karadeniz’de kısıtlı ölçekte taşımacılığın devam et­tiğini, ancak isabet alan gemiler ile yetersiz tersane ve liman alt­yapısının büyük operasyonel tı­kanıklık yarattığını vurguladı. Çakır ayrıca sürecin uzaması ha­linde Türkiye’nin yanı sıra Kara­deniz ve Akdeniz havzasında ta­hıl, gübre, demir-çelik, kömür ve petrole bağımlı ülkelerin çok da­ha yüksek taşıma maliyetleriyle karşı karşıya kalacağı uyarısında bulundu.

Ticari gemi saldırıları BM gündeminde

Karadeniz’de Türk sahipli veya Türk bayraklı ticari gemilere yönelik saldırılar, Uluslararası Deniz Ticaret Odası (ICS) aracılığıyla Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nin gündemine taşındı. İMEAK Deniz Ticaret Odası Meclis Üyesi ve ICS Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Metin Düzgit, 15 Eylül’de gerçekleştirilen ICS Yönetim Kurulu toplantısında Karadeniz’de ticari gemilere yönelik artan tehditleri gündeme getirdi. Düzgit, denizcilerin can güvenliğinin sağlanması ve ticari filonun korunmasına yönelik somut aksiyon önerilerini paylaştı. ICS Genel Sekreteri ise 17 Eylül’de New York’ta toplanan Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi oturumunda yaptığı konuşmada, Karadeniz dâhil dünyanın neresinde olursa olsun ticari gemilere ve denizcilere yönelik saldırıların asla kabul edilemez olduğunu vurguladı. ICS Sekretaryası, kınama açıklamalarının ötesine geçerek koruma mekanizmalarının hayata geçirilmesi amacıyla Uluslararası Denizcilik Örgütü (IMO) nezdindeki girişimlerini hızlandırma kararı aldı.

Rekor navluna rağmen armatörün geliri artmıyor

Navis Danışmanlık Koordinatörü Engin Koçak, yüksek navlun seviyelerine rağmen armatörlerin bölgeye sefer düzenlemekte son derece temkinli davrandığını belirtti. Koçak, Rusya ve Ukrayna bağlantılı navlunların ton başına rekor seviyelere çıktığını ancak tırmanan savaş riski primleri ve ek giderler nedeniyle gemi işletmecilerinin net gelirlerinin aynı oranda artmadığını söyledi. Azak Denizi’nde 10 Temmuz’dan bu yana hareketlilik gözlenmediğini, Novorossiysk’te de gemi trafiğinin ciddi biçimde seyreldiğini aktaran Koçak, şu anda seyir halindeki filonun büyük bölümünü bölgede çalışmaya mecbur kalan ve riski göze alan gemilerin oluşturduğunu ifade etti. Karadeniz’e çıkış öncesinde sigorta onayı ve broker teyidi bekleyen gemilerin Türk Boğazları girişlerindeki bekleme sürelerini uzattığını kaydeden Koçak, Marmara Denizi’ndeki yığılmaya karşın Ukrayna-Karadeniz ile Akdeniz arasındaki yük hareketliliğinde risklere rağmen artış eğiliminin korunduğunu bildirdi.