Katarlı Milaha'dan Türkiye bağlantılı konteyner hattı
Katar merkezli denizcilik şirketi Milaha, Avrupa'daki ilk konteyner servisini başlatıyor. Karadeniz ve Akdeniz’i birbirine bağlayacak olan yeni hat, Yunanistan, Türkiye, Gürcistan ve Rusya limanlarına uğrayacak.
Aysel YÜCEL
İSTANBUL - Katar merkezli denizcilik şirketi Milaha, (Qatar Navigation), Avrupa'da ilk konteyner servisini başlatıyor.
Karadeniz ve Akdeniz arasında direkt bir konteyner hattı kuracak olan şirket, Yunanistan, Türkiye, Gürcistan ve Rusya'yı birbirine bağlayacak. Black Sea Express Service (BSX) isimli servis kapsamında Atina, İstanbul, Poti ve Novorossiysk limanlarına uğrak yapılacak.
Milaha, bu yeni hat için 1700 TEU kapasiteli 2 gemiyi devreye sokacak. Gemiler ayrıca 300 adetlik soğutuculu konteyner kapasitesine sahip olacak.
Milaha İcra Kurulu Başkanı Abdulrahman Essa El Mannai, yeni sundukları BSX servisinin şirketin yeni pazarlarla genişleme stratejisindeki başarısını gösterdiğini vurgulayarak, “Bu servis Karadeniz bölgesindeki varlığımızı güçlendirirken, Akdeniz'e olan erişimimizi de genişletiyor” dedi.
Katarlı denizcilik şirketi, filosundaki tanker, römorkör ve konteyner tipi gemilerle bölgesindeki en güçlü oyuncular arasında yer alıyor.