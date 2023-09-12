Lojistik daha karmaşık ve rekabetçi bir yapıya evriliyor

Necmi ÇELİK

Batı Innovative Logistics Uluslararası Satış Direktörü Kaan Aydın Dünya'nın sorularını yanıtladı.

Şirketinizde inovatif yaklaşımlar ve çözümler nelerdir?

Batı Innovative Logistics olarak inovasyon ve teknolojik yeniliklere biz de oldukça önem veriyor ve bu alandaki gerekli yatırımları yapıyoruz. Kendi geliştirdiğimiz MyBATI uygulamamız ile lojistik süreçlerini daha da optimize etmek ve müşterilere daha fazla kontrol sağlamak için çalışmalar yapıyoruz. Bu uygulama, müşterilerimize gönderi takibi, envanter yönetimi, raporlama ve işlem izleme gibi bir dizi önemli özelliği kolayca kullanma fırsatı sunuyor. MyBATI, lojistik deneyimini daha şeffaf, hızlı ve etkili hale getirerek müşterilerimize katma değer sağlıyor.

Lojistik sektörünün yolculuğu yakın gelecekte nasıl bir resim sunacak?

Lojistik sektörü, dijitalleşme, otomasyon, yapay zeka ve nesnelerin interneti (IoT) gibi teknolojilerle büyük bir dönüşüm yaşayacak. Bu durum, verimliliği artırarak ve süreçleri optimize ederek maliyetleri düşürecek. İklim değişikliği endişeleri ve çevresel düzenlemeler, lojistik sektörünün sürdürülebilirlik odaklı değişimini hızlandıracak.

Elektrikli taşıtlar, yeşil enerji kullanımı ve karbon ayak izi azaltma önlemleri daha yaygın hale gelecek.Küresel tedarik zinciri karmaşıklığını unutmamak gerek. Jeopolitik gelişmeler, tedarik zincirlerinin daha karmaşık ve hassas hale gelmesine yol açabilir. Tedarik zinciri yönetimi, tedarikçi çeşitlendirmesi ve risk yönetimi daha fazla önem kazanacak. E-ticaretin üyümesi ise son mil teslimatlarında ve hızlı lojistik hizmetlerinde artan talep anlamına gelir. Lojistik firmaları bu talebi karşılamak için daha hızlı ve verimli teslimat yöntemleri geliştirmek zorunda kalacaklar.

Veri güvenliği ve gizliliği, lojistik sektörü müşteri verilerinin güvenliği ve gizliliği konularında daha katı düzenlemelere tabi olabilir. Bu, lojistik şirketlerinin veri güvenliği önlemlerini artırmasını gerektirecektir.Küresel Krizler ve Pandemiler gibi küresel çapta meydana gelen durumlar da lojistik sektörünü ciddi şekilde etkileyebilir. Tüm bu faktörler, lojistik sektörünün yakın gelecekte daha karmaşık ve rekabetçi bir hale gelmesine yol açabilir. Türkiye ise lojistikte önemli bir oyuncu olarak öne çıkmaya devam ediyor.

BATI Innovative Logistics’in kurumsal ve ortaklık yapısı hakkında kısa bilgi verebilir misiniz?

BATI Innovative Logistics, küresel taşımacılık hizmetleri sunma misyonu ile 1992 yılında İstanbul’da kuruldu. Faaliyetlerimize küresel yenilikleri takip ederek, müşterilerimizin tercih ettiği çözüm ortağı olma vizyonumuzu koruyarak ve etik değerlerimizden ödün vermeyerek 30 yılı aşkın süredir devam ediyoruz. Denizyolu, Havayolu, Proje Kargo ve Gemi Kiralama, ISO Tank, Yat, Flexitank Konteyner Taşımacılığı, Karayolu ve Depolama, Hat Temsilciliği ve Liman Acenteliği, Bozulabilir Kargo Taşımacılığı alanlarında 200’den fazla çalışanımızla faaliyet gösteriyoruz.

Türkiye’de İzmir, Mersin, Şanlıurfa, Bursa, İzmit, Gaziantep, İskenderun, İST Havalimanı, Ankara, Çanakkale Limanı, Derince ’de olmak üzere toplam 10 bin metrekare alanda 10 şube ve 3 depoya sahibiz. Uluslararası arenada ise Seul, Güney Kore & Köstence, Romanya’da 2 Yurtdışı İrtibat Ofisi; Almanya: Berlin (BATI Logistics GmbH), İtalya: Trieste (BATI Logistics SrL) ve Amerika: New York olmak üzere 3 yurtdışı ofisimizle Denizyolu Taşımacılığı, Havayolu Taşımacılığı, Proje Kargo Taşımacılığı ve Gemi Kiralama, ISO Tank Taşımacılığı, Yat Taşımacılığı, Flexitank Konteyner Taşımacılığı, Karayolu ve Depolama, Hat Temsilciliği ve Liman Acenteliği, Bozulabilir Kargo Taşımacılığı alanlarına dünyanın tüm noktalarına hizmet vermeye devam ediyoruz.

Proje ve yat taşımacılığında 2023 nasıl geçiyor?

Uzun yıllardır proje ve yat taşımacılığı alanlarında mühendis ekibimiz ve alanında uzman çalışma arkadaşlarımızla başarılı işlere imza atıyoruz. 2022 yılında tüm hedeflerini tamamlamış bir BATI olarak 2023 yılına güzel bir başlangıç yaptık. Geçtiğimiz yıl 150’den fazla projeyi taşırken, 100’den fazla yatın sahibi ile buluşmasını sağladık. 2023 yılına geldiğimizde ise yılın ilk yarısında hedeflediğimiz proje ve yat taşıma rakamlarının üzerine çıkarak yıl sonundaki hedeflerimizi tutturacağımızı şimdiden görebiliyoruz.

ISO tank taşımacılığı konusunda nasıl bir altyapıya sahipsiniz?

BATI Innovative Logistics olarak, ISO tank taşımacılığı konusunda uzmanlaşmış ekibimiz ve bu tür taşımacılık için gerekli olan tüm ekipman ve teknik bilgiye sahibiz. ISO tank taşımacılığı sırasında ürünlerin güvenliği ve kalitesi büyük önem taşır. Bu nedenle taşıma sırasında sıkı güvenlik protokolleri ve kalite kontrol önlemleri uygularız. Ayrıca, sıvı ve gaz ürünlerin belirli sıcaklık ve basınç koşullarında taşınması gerekebilir, bu nedenle bu gereksinimlere uygun ekipman ve teknik bilgiye sahibiz. ISO tank taşımacılığı, birçok farklı endüstri için kritik bir hizmettir.

2023 yılı performansınız nasıl gidiyor, 2025’te veya gelecek 5 yılda Batı Innovative Logistics kendini nerede görmeyi hedefliyor?

2023 yılı performansımızı değerlendirirken, şirket olarak sürekli büyümeye odaklandık ve bu yıl içinde önemli adımlar attık. Amerika yeni ofis açılımı bu yıl attığımız en önemli adımlardan biri oldu. Takip eden yıllardaki hedeflerimiz arasında ise Avrupa’da yeni ofisler açmak, pazar payımızı büyütmek ve uluslararası alanda müşteri sayımızı artırmak ve yeni navlun servisleri eklemek için yatırımlarımıza devam ediyoruz. Taşımacılık hizmetlerimizin kalitesini artıracak teknoloji odaklı yatırımlarımıza devam ediyoruz. Başta kendi yazılımımız olan My BATI Kargo takip uygulamamız olmak üzere teknoloji alanında kendimizi geliştirerek lojistik sektöründe teknolojik bir lojistik şirketi olarak anılmayı planlıyoruz. 2025 ve sonrası 5 yıl içinde BATI Innovative Logistics’i sürdürülebilir büyüme yaklaşımı içinde daha büyük ve daha güçlü bir lojistik şirketi olarak görmeyi hedefliyoruz.