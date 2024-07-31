Lojistik maliyet kıskacında çoklu çözüm arayışı sürüyor

Necmi ÇELİK

Küresel ekonomide üretim maliyetleri günümüzde çok bü­yük farklılıklar göstermediği için fiyat rekabeti de tek ba­şına ihracatçının elini güç­lendiren bir unsur olmaktan uzaklaşıyor. e-ticaretin hızla yaygınlaşması lojistikte oyu­nun kurallarını da değiştiri­yor. Küresel ticarette rekabet edebilmek açısından artık lo­jistik hizmetlerin, stratejile­rin ve maliyet unsurlarının daha önemli hale geldiği bi­linen bir gerçek. Lojistik üs­ler ihracat pazarlarına yakın olma açısından ve rekabetçi üstünlük sağlamak yönün­den önemli bir kaldıraç ola­rak görülüyor. Nitekim lo­jistik şirketler Avrupa başta olmak üzere depo yatırım­larına hız vermiş durumda. Ulaştırma ve Altyapı Bakan­lığı’nın yurtdışında 6 lojistik üs açma projesi de hız kazan­mış görünüyor.

Türkiye, Yurt Dışı Lojistik Dağıtım Ağları (YDL) olarak adlandırılan üslerin 4’ünün Avrupa’da, 2’sinin ise ABD’de kurulması planlanıyor.

Türkiye’nin içinde bulun­duğu coğrafyada siyasi krizle­rin, savaşların, yaptırımların etkileriyle ulaşım güzergahla­rı ve ticaret rotaları değişiyor. Böyle bir konjonktürde ihra­catçılar ile lojistik şirketlerin rekabet gücünün birlikte art­ması temel hedef olarak öne çıkıyor.

Sektör temsilcilerin­den aldığımız veriler değişen rotaların da etkisiyle dış tica­ret taşımalarında lojistik ma­liyetlerin bölgelere göre yüzde 15 ile yüzde 25 arasında artış­lar gösterdiğine işaret ediyor. Kızıldeniz krizi nedeniyle tes­limat sürelerinin 25-30 gün arttığı bir zamanda Türkiye ticaret koridorları sayesinde Uzakdoğu ile Avrupa arasın­daki ticarette lojistik üstünlü­ğü lehine çevirmeye çalışıyor.

Yeni Ro-Ro hatları ve liman yatırımları gerekiyor

Öte yandan dış ticaret taşı­malarında çoklu taşıma model­lerinin daha etkin kullanılma­sı ihracatçılara maliyet kadar ürünleri hedeflenen noktalara hızla ulaştırma avantajı da su­nuyor.

Kombine veya intermo­dal olarak adlandırılan çoklu taşımacılıkta Ro-Ro ve Ro-La kombine taşımacılığın yay­gınlaştırılması lojistik sektö­rünün en önemli beklentile­ri arasında bulunuyor. Ro-Ro hatlarının sayısının ve Ro-Ro ile ulaşılabilen ülke sayısının artırılması bu beklentilere uy­gun bir gelişme olacak.

Bu şe­kilde ihracatçı kuruluşlar ve lojistik şirketlerin Ro-Ro hiz­metlerinden daha rekabet­çi fiyatlarla yararlanması da söz konusu olacak. Bu hede­fe ulaşmada Ro-Ro taşımacı­lığına uygun liman altyapı ve üst yapılarının geliştirilmesi,­limanların demiryolu bağlan­tılarının tamamlanması süre­cine kamu eliyle hız verilmesi lojistik ve dış ticaret sektörle­rinin öncelikli beklentileri ola­rak ifade ediliyor.

Karayolu taşımacılığında en önemli mesleki örgütlenme olan Uluslararası Nakliyeciler Derneği (UND) 2028 yılı için hedeflenen 575 milyar dolarlık mal ve hizmet ihracatı hedef­lerine ulaşabilmek için ihra­catın her yıl ortalama yüzde 10 arttırılması gerektiğinin altı­nı çizerek şu görüşü savunuyor ;"Ülkemizi Küresel Lojistik Performans Endeksinde son birkaç yılda 9 sıra yukarı çıka­ran “etkin lojistik hizmet ka­biliyetlerimizi” artıracak ve sektörümüzün operasyonel süreçlerini etkinleştirip hız­landıracak mevzuat düzenle­melerinin yapılması ve sınır geçişlerindeki bürokrasinin azaltılması gerekiyor.

Lojis­tik altyapıların etkinleştiril­mesi ve süreçlerin azami şe­kilde dijitalleştirilmesi de çok önemli. Ayrıca lojistik firma­larımızın rekabet gücünü ar­tıracak vergi kolaylıklarını ya­tırım destek ve teşvikleriyle besleyerek neticede ihracat­çılarımızın yakın ve uzak he­def pazarlarına rakiplerinden daha hızlı, daha uygun mali­yetli şekilde ulaşmalarının önünü açabiliriz. 2028 yılı ih­racat hedeflerimizi yakalama fırsatımız hala mevcut.”

Boltas Satış & Pazarlama ve Müşteri Deneyimi Direktörü Güney Gedik: En uygun taşıma modlarını seçiyoruz

Artan lojistik maliyetleri, sektördeki birçok şirket için zorlu bir durum yaratıyor. Boltas olarak değişen maliyet koşullarına hızla adapte olabiliyoruz ve müşterilerimize rekabetçi maliyetler sunmaya devam edebiliyoruz. Avrupa’daki güçlü yapılanmamızla ithalatçılarımıza ve ihracatçılarımıza ticaret düzenlemeleri, gümrük süreçleri ve yerel düzenlemeler hakkında en güncel bilgileri sunuyoruz. Yüklemeden boşaltmaya, depolamadan yurt içi dağıtıma kadar her noktada kendi yapımız dahilinde destek verebiliyoruz. Müşterilerimize çeşitli taşıma modları arasında esnek seçimler sunarak maliyet etkin çözümler geliştiriyoruz.

Ares Logistics Strateji ve İş Geliştirme Direktörü Yiğit Şenbağ: Artan maliyetler baskı yaratıyor

Lojistik sektörünün mevcut zorluklarına ek olarak son yıllarda sürücü temini, sürekli artış trendinde olan ekipman – yakıt maliyetleri ve Schengen Vizesi gibi sorunlarla da karşı karşıya kaldığı bilinen bir gerçek. Biz Ares Logistics olarak ihracatçılara sürdürülebilir hizmet sunabilmek için yurt dışı dahil yatırımlarımıza devam ediyoruz. Farklı güzergâh tercihleri ve kombine taşımacılık türleri ile maliyet avantajı sağlayan çözümler üretiyoruz. Güncel koşulların yol açtığı ekstra maliyetler, lojistik firmalarının karlılık oranlarını da aşağıya çekiyor. Ekstra araç, sürücü, ekipman ve teknolojik altyapı yatırımları, piyasadaki daralmayı aşmak ve rekabeti artırmak amacıyla gerçekleştirilen planlamalar haline geldi.

Talay Logistics Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Yiğit Altıparmak: Uzun vadeli planlama ve iş birlikleri önemli

Yapmış olduğumuz uzun vadeli plan ve iş birlikleri ile olabildiğince düşük maliyet sağlıyoruz. Blok tren, gemi taahhüdü gibi anlaşmaları önceden yapıyoruz. Yani bir anlamda alırken kazanıyoruz diyebiliriz. Bu durum müşterilerimize iddialı düşük maliyetler sunmamızı sağlıyor. Üreticilerimizin dış pazarlarda tutunmasının en önemli faktörlerinden biri de bu tür avantajların kendilerine sunulabiliyor olmasıdır. Bulunduğumuz rekabet ortamında iddialı olabilmek için önceden yapılan anlaşmalar ile riski üstleniyoruz. Doğru anlaşmalar, güçlü bağlantılar ve sektörel deneyim gibi faktörleri en iyi şekilde bir araya getirerek maliyetleri minimize etmeye çalışıyoruz.

Almark Logistics Genel Müdürü Onur Güvenler: Maliyetleri optimize etmek kolay değil

Güncel olarak lojistik firmalarının maliyetleri optimize etmekte zorlandığını söyleyebilirim. Böyle zamanlarda bazı firmaların faaliyetlerini durdurduğu, bazılarının da şirket evlilikleri ile birleşme yoluna gittiği görülüyor. Konsolidasyon ve yük optimizasyonu, alternatif taşıma modları, teknolojik yatırımlar, tedarik zinciri optimizasyonu, risk yönetimi ve global ağlarla iş birlikleri gibi stratejiler ise lojistik şirketlerinin artan maliyetlere rağmen müşterilerine avantaj sunmalarına yardımcı oluyor. Almark Logistics olarak, ihracatçılarımıza hız ve verimlilik, depolama ve stok yönetimi, maliyet etkinliği, güvenlik ve izlenebilirlik, teknolojik altyapı ve inovasyon, 7/24 destek gibi avantajlar sağlıyoruz.