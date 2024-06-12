"Lojistikte kimsenin alternatifi değiliz, yeni bir sayfa açıyoruz"
Oregon Teknoloji YK Başkanı Eyüp Bartık, yeni bir model olarak yaratılan Oregon’un tüketici finansmanı sistemini de içeren bir tekno-lojistik şirketine dönüşeceğini söyledi. Bartık, “Lojistiğin el kitabını birlikte yeniden yazıyoruz” dedi.
Necmi ÇELİK
Lojistik sektöründe farklı ve yeni bir ortaklık modelini geliştirmeye odaklanan Oregon Teknoloji, şu anda 200 olan ortak yapısını 20 ilde 800’e ulaştırmayı ve yakın bir gelecekte de bir tüketici finansman şirketi kurmayı hedefliyor. Oregon Teknoloji Yönetim Kurulu Başkanı Eyüp Bartık, Oregon’un yeni dönemde dijitalleşme konusunda da ciddi adımlar atacağını belirterek, “Dijitalleşme için de iki yıldır çalışıyoruz temmuz başında bu projeyi hayata geçireceğiz. Oregon bir teknolojistik şirket olacak” dedi.
“Tüketici finansmanı şirketi projemiz var”
Bartık, “En önemli projemiz, ortaklarımıza bir tüketici finansman şirketi hazırlamak. Bunu, önemli bir eksiklik olarak görüyoruz ve üzerinde çalışıyoruz. Bu, bir banka kurmak gibi zor bir süreç. Bu yapı bir ortak satınalma platformu gibi hareket edecek. Krediyi de biz temin edeceğiz. Hedefimiz böyle bir yapıyı 2025 yılı sonuna kadar kurmuş olmak. Bu sayede, ortaklarımız çekici, treyler, lastik ve faaliyetlerinde gerekli olan diğer mal ve hizmetlerin satın alınmasında bankalarla karşı karşıya gelmek zorunda kalmayacak» diye konuştu.
Yurt dışına açılma planları yapıyor
Mevcut durumda 3 bin 500 firmaya hizmet verdiklerini, Oregon ortaklığı için yurtdışından da talep geldiğini kaydeden Bartık, “Yurtdışına da açılacağız. Araç, lastik gibi ortak alımlar için finans sistemi oluşturacağız. Bu finansman sistemini depo ve gayrimenkulde yatırımlarında da kullanacağız. Araç takip sisteminde ortak bir sisteme geçtik. Gemi taşımalarında Oregon’un rekabet gücü yüksek, bunu ortaklarımız için kullanıyoruz. Akaryakıt alımlarında da ortaklarımızla güzel bir sistem oturttuk. Şunu rahatlıkla söyleyebilirim ki Oregon sayesinde nakliyeciler şu anda bu hizmetlerin hepsini yüzde 50 daha ekonomik maliyetiyle alıyorlar” şeklinde konuştu.
Kıbrıs’ta Oregon ortaklarıyla yıllık buluşma toplantısında bir araya gelen Eyüp Bartık Oregon’un yarattığı katma değerin cirodan çok daha büyük olduğunu vurgulayarak, “2023’te ciromuz 450 milyon TL oldu. Bu yılki hedefimiz 750 milyon TL ciroya ulaşmak. Teminat sisteminden elde ettiğimiz geliri yeni yatırımlar için kullanıyoruz.
Kurduğumuz şirketlerle birbiriyle rekabet yerine birliğin gücüyle hareket eden yapılara dönüşmemiz gerekiyor. Sektörümüzü hem bölgemizde hem ülkemizde hem Türkiye’de ve dünyada söz sahibi yapmamız gerekiyor. Türk taşımacılık sektörü buna adaydır. Alternatif bir şey yaptığımızı düşünenler var. Biz, hiç kimsenin alternatifi veya rakibi değiliz. Modelimiz daha önce sektörümüzde ya da başka sektörlerde görülen bir model değil. Hepsinin altyapısını çalıştık, güç birliği ile lojistiğin el kitabını birlikte yeniden yazacağız” dedi.
“Oregon teknolojistik şirketine dönüşecek”
Bartık, Türkiye’deki teminat sisteminin yüzde 50’sinin Oregon’da olduğunu hatırlatarak, mevcut durumda 15 milyar TL’lik bir teminat değerine ulaştıklarını ve burada yaratılan fonu sektörün ihtiyaçları ve yeni yatırımlar için kullandıklarını söyledi. Lojistik sektöründe dijitalleşmenin önemini de vurgulayan Bartık, “Dijitalleşme konusunda 2 yıldır gece gündüz çalışıyoruz. 1 Temmuz’da ilk sunumu yapacağız. Lojistik dijitalleşecek ve bu konuda iddialıyız. Teknolojik altyapıyı hazırlayarak sektörde verimliliği artıracağız. Oregon teknolojistik şirketine dönüşecek” açıklamasını yaptı.
Depo yatırımıyla büyümek mümkün
“Araç sayısını artırarak değil depo yatırımları ile büyüyebilirsiniz” diyen Bartık, “Günümüzde lojistiğin tanımı da değişiyor. Depo yatırımları, lojistik üsler çok daha önemli hale geliyor. Gayrimenkul benim her zaman hayalim. Meslektaşlarımızın da gayrimenkul sahibi olmasını istiyoruz. Dijital altyapıyı hazırladıktan sonra onları gayrimenkul sahibi yaparsak gözüm arkada kalmayacak” ifadelerini kullandı. Eyüp Bartık, karbon ayak izi konusunda ortaklarına Yeşil Lojistik Belgesi’ne başvurmaları için çağrıda bulundu.
“Kemerleri sıktık, biraz daha sıkacağız”
Türkiye ekonomisi için, sektör için her zaman umudunu koruduğunu hatırlatan Eyüp Bartık, “Hiçbir zaman umudumu kaybetmedim. Bu ülkenin dünya coğrafyasındaki yeri çok iyi. Dört mevsimin bir arada yaşandığı ülkemizde insanlar dinamik ve genç bir nüfusumuz var. Gücümüz çok yüksek, bunu doğru değerlendirmeliyiz. Ülkeme ve bu ülkenin insanına güveniyorum. Bu ülkede çok fırsatlar var.
Birazcık kemerleri sıktık, biraz daha sıkacağız. Yatırım planlarımızı erteleyeceğiz. İş planlarımızı erteleyeceğiz. Duygusallığı bir kenara koyuyorum ve geleceğe bakıyorum. Araba fiyatlarında ben biraz daha düşüş bekliyorum. Navlun fiyatlarında da düşüş bekliyorum. TL bazında da Türkiye’de bütün fiyatlar düşecek, toplam maliyetler düşecek, üretim maliyetleri düşecek ve rekabet artacak. Döviz de yükselmeyecek” diye konuştu.
Şimdi derlenip toparlanma dönemi
Basın toplantısında sorular üzerine lojistik sektör açısından makro bir değerlendirme de yapan Eyüp Bartık, 2024’ten 2025 sonuna kadarki yaklaşık 20 aylık dönemde lojistik sektörünün büyüme ve yatırım beklentisi içinde olmaması gerektiğini belirterek, “Şimdi bugün de şunu söylüyorum. Önümüzdeki dönem yatırım dönemi değil. 2024 ve 2025’i yatırım olarak unutun. Bu dönem yatırım ve büyüme dönemi değil. Bu dönem kendimizi toparlama dönemi. Bazen küçülerek büyürsünüz. Artık sektörün de ülkenin de yaptığı şey küçülerek büyümek” dedi.
Selçuk Yılmaz: DFDS ile iş birliği gelişiyor
Oregon Teknoloji Genel Müdürü Selçuk Yılmaz da ortaklar buluşmasında yaptığı konuşmada araç alımı için Iveco ile anlaşma içinde olduklarını belirtirken, DFDS ile iş birliği sayesinde de intermodal taşımacılık ve ro-ro hatlarının daha aktif kullanılması için yeni bir süreç başlatıldığını söyledi. Yılmaz, “DFDS’ye belirli doluluk oranlarına ulaşma sözü vererek, şirket ortaklarımıza daha avantajlı bilet alma olanağı sağladık. İş birliğimiz büyüyor. Sadece RO-RO hattında değil, 100’den fazla feribot hattında bilet satıyoruz. Danimarka’dan İsveç’e, İngiltere’ye ve İrlanda’nın da dahil olduğu hatlarda bilet sağlıyoruz” diye konuştu.