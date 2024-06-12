"Lojistikte kimsenin alternatifi değiliz, yeni bir sayfa açıyoruz"

Necmi ÇELİK

Lojistik sektöründe fark­lı ve yeni bir ortaklık modelini geliştirmeye odaklanan Oregon Teknoloji, şu anda 200 olan ortak yapısı­nı 20 ilde 800’e ulaştırmayı ve yakın bir gelecekte de bir tüke­tici finansman şirketi kurmayı hedefliyor. Oregon Teknoloji Yönetim Kurulu Başkanı Eyüp Bartık, Oregon’un yeni dö­nemde dijitalleşme konusun­da da ciddi adımlar atacağını belirterek, “Dijitalleşme için de iki yıldır çalışıyoruz tem­muz başında bu projeyi hayata geçireceğiz. Oregon bir tekno­lojistik şirket olacak” dedi.

“Tüketici finansmanı şirketi projemiz var”

Bartık, “En önemli projemiz, ortaklarımıza bir tüketici fi­nansman şirketi hazırlamak. Bunu, önemli bir eksiklik olarak görüyoruz ve üzerinde çalışıyo­ruz. Bu, bir banka kurmak gibi zor bir süreç. Bu yapı bir ortak satınalma platformu gibi hare­ket edecek. Krediyi de biz temin edeceğiz. Hedefimiz böyle bir yapıyı 2025 yılı sonuna kadar kurmuş olmak. Bu sayede, or­taklarımız çekici, treyler, lastik ve faaliyetlerinde gerekli olan diğer mal ve hizmetlerin satın alınmasında bankalarla karşı karşıya gelmek zorunda kalma­yacak» diye konuştu.

Yurt dışına açılma planları yapıyor

Mevcut durumda 3 bin 500 firmaya hizmet verdiklerini, Oregon ortaklığı için yurtdı­şından da talep geldiğini kay­deden Bartık, “Yurtdışına da açılacağız. Araç, lastik gibi or­tak alımlar için finans sistemi oluşturacağız. Bu finansman sistemini depo ve gayrimen­kulde yatırımlarında da kulla­nacağız. Araç takip sisteminde ortak bir sisteme geçtik. Gemi taşımalarında Oregon’un re­kabet gücü yüksek, bunu or­taklarımız için kullanıyoruz. Akaryakıt alımlarında da or­taklarımızla güzel bir sistem oturttuk. Şunu rahatlıkla söy­leyebilirim ki Oregon saye­sinde nakliyeciler şu anda bu hizmetlerin hepsini yüzde 50 daha ekonomik maliyetiyle alıyorlar” şeklinde konuştu.

Kıbrıs’ta Oregon ortakla­rıyla yıllık buluşma toplan­tısında bir araya gelen Eyüp Bartık Oregon’un yarattığı katma değerin cirodan çok da­ha büyük olduğunu vurgula­yarak, “2023’te ciromuz 450 milyon TL oldu. Bu yılki he­defimiz 750 milyon TL ciroya ulaşmak. Teminat sistemin­den elde ettiğimiz geliri yeni yatırımlar için kullanıyoruz.

Kurduğumuz şirketlerle bir­biriyle rekabet yerine birli­ğin gücüyle hareket eden ya­pılara dönüşmemiz gerekiyor. Sektörümüzü hem bölgemiz­de hem ülkemizde hem Tür­kiye’de ve dünyada söz sahibi yapmamız gerekiyor. Türk ta­şımacılık sektörü buna aday­dır. Alternatif bir şey yaptığı­mızı düşünenler var. Biz, hiç kimsenin alternatifi veya ra­kibi değiliz. Modelimiz daha önce sektörümüzde ya da baş­ka sektörlerde görülen bir mo­del değil. Hepsinin altyapısını çalıştık, güç birliği ile lojisti­ğin el kitabını birlikte yeniden yazacağız” dedi.

“Oregon teknolojistik şirketine dönüşecek”

Bartık, Türkiye’deki temi­nat sisteminin yüzde 50’sinin Oregon’da olduğunu hatırlata­rak, mevcut durumda 15 mil­yar TL’lik bir teminat değerine ulaştıklarını ve burada yaratı­lan fonu sektörün ihtiyaçları ve yeni yatırımlar için kullandık­larını söyledi. Lojistik sektö­ründe dijitalleşmenin önemini de vurgulayan Bartık, “Dijital­leşme konusunda 2 yıldır ge­ce gündüz çalışıyoruz. 1 Tem­muz’da ilk sunumu yapacağız. Lojistik dijitalleşecek ve bu ko­nuda iddialıyız. Teknolojik alt­yapıyı hazırlayarak sektörde verimliliği artıracağız. Oregon teknolojistik şirketine dönüşe­cek” açıklamasını yaptı.

Depo yatırımıyla büyümek mümkün

“Araç sayısını artırarak değil depo yatırımları ile büyüyebi­lirsiniz” diyen Bartık, “Günü­müzde lojistiğin tanımı da de­ğişiyor. Depo yatırımları, lojis­tik üsler çok daha önemli hale geliyor. Gayrimenkul benim her zaman hayalim. Meslektaş­larımızın da gayrimenkul sa­hibi olmasını istiyoruz. Dijital altyapıyı hazırladıktan sonra onları gayrimenkul sahibi ya­parsak gözüm arkada kalmaya­cak” ifadelerini kullandı. Eyüp Bartık, karbon ayak izi konu­sunda ortaklarına Yeşil Lojistik Belgesi’ne başvurmaları için çağrıda bulundu.

“Kemerleri sıktık, biraz daha sıkacağız”

Türkiye ekonomisi için, sektör için her zaman umudunu koruduğunu hatırlatan Eyüp Bartık, “Hiçbir zaman umudumu kaybetmedim. Bu ülkenin dünya coğrafyasındaki yeri çok iyi. Dört mevsimin bir arada yaşandığı ülkemizde insanlar dinamik ve genç bir nüfusumuz var. Gücümüz çok yüksek, bunu doğru değerlendirmeliyiz. Ülkeme ve bu ülkenin insanına güveniyorum. Bu ülkede çok fırsatlar var.

Birazcık kemerleri sıktık, biraz daha sıkacağız. Yatırım planlarımızı erteleyeceğiz. İş planlarımızı erteleyeceğiz. Duygusallığı bir kenara koyuyorum ve geleceğe bakıyorum. Araba fiyatlarında ben biraz daha düşüş bekliyorum. Navlun fiyatlarında da düşüş bekliyorum. TL bazında da Türkiye’de bütün fiyatlar düşecek, toplam maliyetler düşecek, üretim maliyetleri düşecek ve rekabet artacak. Döviz de yükselmeyecek” diye konuştu.

Şimdi derlenip toparlanma dönemi

Basın toplantısında sorular üzerine lojistik sektör açısından makro bir değerlendirme de yapan Eyüp Bartık, 2024’ten 2025 sonuna kadarki yaklaşık 20 aylık dönemde lojistik sektörünün büyüme ve yatırım beklentisi içinde olmaması gerektiğini belirterek, “Şimdi bugün de şunu söylüyorum. Önümüzdeki dönem yatırım dönemi değil. 2024 ve 2025’i yatırım olarak unutun. Bu dönem yatırım ve büyüme dönemi değil. Bu dönem kendimizi toparlama dönemi. Bazen küçülerek büyürsünüz. Artık sektörün de ülkenin de yaptığı şey küçülerek büyümek” dedi.

Selçuk Yılmaz: DFDS ile iş birliği gelişiyor

Oregon Teknoloji Genel Müdürü Selçuk Yılmaz da ortaklar buluşmasında yaptığı konuşmada araç alımı için Iveco ile anlaşma içinde olduklarını belirtirken, DFDS ile iş birliği sayesinde de intermodal taşımacılık ve ro-ro hatlarının daha aktif kullanılması için yeni bir süreç başlatıldığını söyledi. Yılmaz, “DFDS’ye belirli doluluk oranlarına ulaşma sözü vererek, şirket ortaklarımıza daha avantajlı bilet alma olanağı sağladık. İş birliğimiz büyüyor. Sadece RO-RO hattında değil, 100’den fazla feribot hattında bilet satıyoruz. Danimarka’dan İsveç’e, İngiltere’ye ve İrlanda’nın da dahil olduğu hatlarda bilet sağlıyoruz” diye konuştu.