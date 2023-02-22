OYAK’tan Alman deviyle liman yatırımı

Kerim ÜLKER

OYAK Denizcilik, Alman Oldendorff’un iştiraki olan Iskolden Gmbh ile ortaklık kararı aldı. Yeni işbirliğiyle OYAK ve Alman ortağı Iskolden Taşımacılık ve Ticaret adlı şirkette ortak kontrol sahibi olacak.

Iskolden, İskenderun Körfezi'nde, dünyanın en büyük ve en üretken yüzen kömür aktarma terminallerinden birini işletiyor. 1921 yılında kurulan Alman devi Oldendorff, 60 ülkeden 4.500 çalışana sahip. Dünya genelinde 21 ofisi bulunan şirketin filosunda 700’den fazla gemi bulunuyor. Yıllık 5 milyar dolar ciro yapan şirket, filosundaki gemilerle her yıl yaklaşık 380 milyon mt dökme ve birim kargo taşıyor.

Hatırlanacağı üzere OYAK Denizcilik ve Liman İşletmeleri, 2018’de Japonya’nın en büyük denizcilik şirketlerinden Nippon Yusen Kaisha (NYK) ile ortaklık kurmuş ve 110 milyon dolarlık yatırımla otomotiv odaklı OYAK Port projesini yapmıştı.