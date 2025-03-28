“Teknolojik altyapı ve çevre dostu çözümlerle büyüyoruz”
Lojistik sektöründe 12 yılı aşkın deneyimi ve 24 saat kesintisiz operasyon kabiliyetiyle güvenilir hizmet sunan MerPort Lojistik, 127 bin metrekarelik açık ve kapalı depolama alanına sahip modern tesisinde, makine parkurunu ve envanterini sürekli yenileyerek sektöre modern çözümler sunmaya devam ediyor.
Müjde DEMİR
MerPort Lojistik Genel Müdürü Murat Fazlı Bilik, Mersin Limanı ve Mersin Serbest Bölgesi’ne yalnızca 600 metre mesafede konumlanan MerPort Lojistik’in, yıllık 425 bin TEU konteyner kapasitesiyle sektörde güçlü bir konuma sahip olduğunu vurguladı.
Boş-dolu konteyner depolama, iç yükleme ve boşaltma, proje yük taşımacılığı, konteyner bakım-onarım, reefer hizmetleri ve yurt içi nakliye alanlarında güvenilir hizmet sunduklarını söyleyen Bilik, “Teknolojik altyapımız sayesinde online ve anlık bilgi akışı sağlayarak süreç yönetimini daha etkin hale getiriyoruz. Esnek çalışma saatlerimiz ve sigorta güvencemizle müşteri memnuniyetini en üst seviyeye taşımayı hedefliyoruz” dedi.
2024 yılının lojistik sektörü açısından zorlu geçtiğini belirterek, küresel gelişmelerin sektöre etkilerine dikkat çeken Murat Fazlı Bilik, “Rusya-Ukrayna savaşı, İsrail-Filistin çatışması, Aden Körfezi’ndeki saldırılar ve global denizcilik firmalarının Süveyş Kanalı’nı kullanmayarak Ümit Burnu üzerinden dolaşması, Mersin’deki lojistik faaliyetlerini ciddi şekilde olumsuz etkiledi. Ancak, 2025 yılının daha hareketli ve verimli geçmesini bekliyoruz.
Sektörün bu tür küresel krizlere karşı dayanıklılığını artırmak için yatırımlara ve operasyonel iyileştirmelere devam edeceğiz. MerPort Lojistik olarak, değişen piyasa koşullarına hızlı uyum sağlama yeteneğimizle müşterilerimize en iyi hizmeti sunmayı hedefliyoruz” ifadelerini kullandı.
Sürdürülebilir lojistik ile çevre dostu taşımacılık
2026 yılı itibarıyla lojistik sektöründe karbon salınımının azaltılması ve çevresel etkilerin takip edilmesi, hem küresel düzeydeki iklim değişikliği mücadeleleri hem de sektörel sürdürülebilirlik hedefleri doğrultusunda daha da büyük bir önem kazanacağına atıfta bulunan Murat Fazlı Bilik, “MerPort olarak, yeşil lojistik alanında önemli adımlar atıyoruz. Sürdürülebilir taşımacılık yöntemleri, enerji verimliliği sağlamak amacıyla geliştirdiğimiz yeni teknolojiler ve karbon salınımını en aza indirmek için hayata geçirdiğimiz projeler ile lojistik sektörünün geleceğine katkıda bulunmayı amaçlıyoruz" dedi.
“Tekelleşme büyük bir engel”
Bölgenin lojistik sektöründeki en büyük sorunun, bazı firmaların tekelleşme çabası olduğunu söyleyen MerPort Lojistik Genel Müdürü Murat Fazlı Bilik, şunları kaydetti: “Bu durumun, sektörün sağlıklı bir şekilde gelişmesinin önündeki en büyük engel olduğunun altını çizmek istiyoruz. MerPort Lojistik olarak, rekabetin ve sağlıklı bir iş ortamının sürdürülebilir büyüme için son derece önemli olduğuna inanıyoruz. Sektördeki gelişimi ve yenilikçi çözümleri teşvik etmek, sadece bireysel başarıyı değil, aynı zamanda tüm sektörün ilerlemesini sağlamak adına kritik bir rol oynamaktadır.”