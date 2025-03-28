“Teknolojik altyapı ve çevre dostu çözümlerle büyüyoruz”

Müjde DEMİR

MerPort Lojistik Genel Müdürü Murat Fazlı Bilik, Mersin Limanı ve Mersin Serbest Bölgesi’ne yalnızca 600 metre mesafede konum­lanan MerPort Lojistik’in, yıllık 425 bin TEU konteyner kapasitesiyle sektörde güçlü bir konuma sahip olduğunu vurguladı.

Boş-dolu kontey­ner depolama, iç yükleme ve boşaltma, proje yük taşıma­cılığı, konteyner bakım-ona­rım, reefer hizmetleri ve yurt içi nakliye alanlarında gü­venilir hizmet sunduklarını söyleyen Bilik, “Teknolojik altyapımız sayesinde online ve anlık bilgi akışı sağlayarak süreç yönetimini daha etkin hale getiriyoruz. Esnek çalış­ma saatlerimiz ve sigorta gü­vencemizle müşteri memnu­niyetini en üst seviyeye taşı­mayı hedefliyoruz” dedi.

2024 yılının lojistik sektö­rü açısından zorlu geçtiğini belirterek, küresel gelişme­lerin sektöre etkilerine dik­kat çeken Murat Fazlı Bilik, “Rusya-Ukrayna savaşı, İs­rail-Filistin çatışması, Aden Körfezi’ndeki saldırılar ve global denizcilik firmalarının Süveyş Kanalı’nı kullanma­yarak Ümit Burnu üzerinden dolaşması, Mersin’deki lojis­tik faaliyetlerini ciddi şekil­de olumsuz etkiledi. Ancak, 2025 yılının daha hareketli ve verimli geçmesini bekliyo­ruz.

Sektörün bu tür küresel krizlere karşı dayanıklılığını artırmak için yatırımlara ve operasyonel iyileştirmelere devam edeceğiz. MerPort Lo­jistik olarak, değişen piyasa koşullarına hızlı uyum sağla­ma yeteneğimizle müşterile­rimize en iyi hizmeti sunmayı hedefliyoruz” ifadelerini kul­landı.

Sürdürülebilir lojistik ile çevre dostu taşımacılık

2026 yılı itibarıyla lojistik sektöründe karbon salınımı­nın azaltılması ve çevresel et­kilerin takip edilmesi, hem küresel düzeydeki iklim de­ğişikliği mücadeleleri hem de sektörel sürdürülebilirlik hedefleri doğrultusunda da­ha da büyük bir önem kazana­cağına atıfta bulunan Murat Fazlı Bilik, “MerPort olarak, yeşil lojistik alanında önem­li adımlar atıyoruz. Sürdürü­lebilir taşımacılık yöntemle­ri, enerji verimliliği sağlamak amacıyla geliştirdiğimiz yeni teknolojiler ve karbon salını­mını en aza indirmek için ha­yata geçirdiğimiz projeler ile lojistik sektörünün geleceği­ne katkıda bulunmayı amaç­lıyoruz" dedi.

“Tekelleşme büyük bir engel”

Bölgenin lojistik sektöründeki en büyük sorunun, bazı firmaların tekelleşme çabası olduğunu söyleyen MerPort Lojistik Genel Müdürü Murat Fazlı Bilik, şunları kaydetti: “Bu durumun, sektörün sağlıklı bir şekilde gelişmesinin önündeki en büyük engel olduğunun altını çizmek istiyoruz. MerPort Lojistik olarak, rekabetin ve sağlıklı bir iş ortamının sürdürülebilir büyüme için son derece önemli olduğuna inanıyoruz. Sektördeki gelişimi ve yenilikçi çözümleri teşvik etmek, sadece bireysel başarıyı değil, aynı zamanda tüm sektörün ilerlemesini sağlamak adına kritik bir rol oynamaktadır.”