UTİKAD, 2023 beklentilerini açıkladı

İstanbul'da gerçekleştirilen toplantıya, UTİKAD Yönetim Kurulu Başkanı Ayşem Ulusoy, Başkan Yardımcısı Emre Eldener, Barış Dillioğlu, Bilgehan Engin, Yönetim Kurulu Üyeleri Arkın Obdan, Caner Aydın, Cihan Yusufi, Cihan Özkal, İsmail Tekin, Mehmet Özal, Serdar Ayırtman, Serkan Eren, Yüksel Kahraman, UTİKAD İcra Kurulu Üyeleri ve basın mensupları katıldı.

Açılış konuşmasında lojistik sektörünün geride bıraktığı 2022 yılında hem küresel hem de bölge özelinde birçok sorunla mücadele ettiğini belirten Ulusoy, "Küresel ekonomideki durgunluk, artan enerji fiyatları, savaş nedeniyle ticaret rotalarındaki değişimler ve sınır kapılarında yaşanan uzun TIR kuyrukları gibi hızlı şekilde çözüm üretilmesi gereken sorunları sektörümüzün çatı derneği olma bilinciyle etkin şekilde gündemimize aldık ve kamu nezdinde gerçekleştirdiğimiz görüşmelerde çözüm önerileri sunduk dedi.

Ulusoy, 2022 yılında küresel ekonomik krizin bir yansıması olarak karşılaşılan risklere karşı üyelerin bilgilendirilmesi ve genç istihdamın sektöre kazandırılması gibi birçok konuda çeşitli webinarlar düzenlendiklerine vurgu yaparak, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Küresel Finansal Ekonomi Değerlendirmesi ve Z Kuşağı webinarlarımızın yanı sıra eğitim konusunda da uzman isimleri üyelerimizle bir araya getirdik. Sosyal medya hesaplarımız üzerinden sektörün tüm paydaşlarına ulaşmaya çalıştık. Beş şehirde üye firmalarımızın temsilcileriyle bir araya geldiğimiz 'Üye Buluşmaları' vesileleriyle beklentileri ve sorunları tespit ettik. Gençlerle bir araya geldiğimiz üniversite buluşmaları düzenledik. Onların beklentilerini gelecek planlarımız arasına aldık."

“Sektöre verilen teşvikler KOBİ’leri kapsayacak şekilde iyi kurgulanmalı”

Çin'in Bir Kuşak Bir Yol Projesi kapsamındaki Orta Koridor'da Türkiye'nin konumunun önemine vurgu yapan Ulusoy, lojistik sektöründe rekabet için güzergahların ve pazarların çeşitlendirilmesi gerektiğine vurgu yaptı.

Ulusoy, Türkiye'nin yaptığı Yavuz Sultan Selim Köprüsü, Marmaray ve limanlar gibi önemli yatırımlara dikkati çekerek, Orta Koridor'da Türkiye’nin doğudan batıya kesintisiz erişimin sağlanması açısından kritik bir yere sahip olduğunu söyledi.

Orta Koridor güzergahında hedeflenen kapasiteye ulaşılması için Türkiye'nin ardından komşu ülkelerin de altyapı, gümrük ve mevzuat iyileştirilmeleri yapması gerektiğine vurgu yapan Ulusoy, "Lojistik sektörüne verilen teşvikler KOBİ’leri kapsayacak şekilde iyi kurgulanmalı ve özellikle Avrupa Yeşil Mutabakatı gibi önemli bir gündem maddesi sektör olarak önümüzde dururken araç dönüşümleri gibi konularda teşviklerin tüm lojistik sektörünü kapsayacak şekilde ele alınması son derece önemli" değerlendirmesini yaptı.

Ulusoy, ilerleyen süreçte lojistik sektöründe insan kaynakları sorununun en önemli gündem maddeleri arasında yer alacağını belirterek, şoför ihtiyacına ve hem mavi yaka hem de beyaz yaka istihdamına yönelik UTİKAD'ın çalışmalar yapmayı planladığını vurguladı.

“Taşımacılık hizmetlerinde yüzde 57,89’luk bir artış yaşandı”

UTİKAD Genel Müdürü Alperen Güler ise sunumunda, Türk Lojistik Sektörü Araştırması sonuçlarına göre lojistik sektörünün genç ve dinamik bir yapıya sahip olduğunu belirtti.

Güler, sektörün büyüklüğüne dair şu verileri paylaştı:

"2022 yılı kasım ayı sonu itibarıyla mal ithalatımız yaklaşık 331 milyar dolar, ihracatımız ise 231 milyar dolar olarak gerçekleşmiştir. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası verileri çerçevesinde Ocak-Ekim 2022 döneminde bir önceki yıl aynı döneme göre yaklaşık yüzde 52,92 artışla 76 milyar dolar tutarında hizmet ihracatı gerçekleştirilmiştir. Taşımacılık hizmetlerinde yüzde 57,89’luk bir artış yaşandı, yük gelirleri ise 10 milyar 385 milyon dolar olarak gerçekleşti."

UTİKAD'ın sektörün 2023 yılı beklenti ve öngörüleri ise şöyle sıralandı: