Yalova Lojistik İhtisas OSB projesine start verildi

17 Mayıs 2018

BARIŞ SEDEF

Osmangazi Köprüsü'nün ardından yapılan Ro-Ro terminali ile lojistik alanında da öne çıkan Yalova'da Türkiye'de de ilk olacağı belirtilen bir proje başlıyor. Yalova Lojistik Yapılandırma Derneği tarafından kurulması planlanan Lojistik İhtisas OSB'de 50 işletmede bin 450 kişinin istihdam edilmesi hedefleniyor.

Lojistik Yapılandırma Derneği Başkanı Mustafa Ünar, Lojistik İhtisas OSB ile ilgili fizibilite çalışmalarının Çiftlikköy bölgesi içinde araştırılan 3 alternatif arazi üzerinde devam ettiğini söyledi. İlk etapta Lojistik İhtisas OSB için 500 ile 600 bin metrekarelik bir arazide faaliyet göstermek istediklerini anlatan Ünar, ön maliyet ve hazırlık aşamasında ilk etapta 5 milyon liralık bir yatırımı öngördüklerini kaydetti.

50 işletme ile bin 450 kişilik istihdam hedefleniyor

Lojistik İhtisasa OSB'ye ilişkin Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı nezdinde yapılacak çalışmaların tamamlanması ile bir yıl içerisinde altyapı çalışmalarını bitirmeyi hedeflediklerini belirten Ünar, "Kamulaştırma çalışmalarının da sona ermesine müteakip 2 yıl içerisinde faaliyete geçmek istiyoruz. Bölgede ilk etapta 50 işletme ve bin 450 personelin istihdam edilmesini öngörüyoruz" diye konuştu. Arazi seçiminde ise bölgede faaliyet başlaması planlanan OSB'lere yakın olmak istediklerine işaret eden Ünar, "Lojistik İhtisas OSB olarak bölgede faaliyet gösterecek firmalara fiziksel dağıtım,elleçleme, ambalajlama, gümrükleme, depolama ve stok yönetimi başta olmak üzere sektöre dair birçok alanda entegre bir hizmet vereceğiz" dedi. Parsel dağılımının 500 metrekare ile 15 bin metrekare arasında olacağına değinen Ünar, "Lojistik İhtisas OSB'de ilk etapta tır park alanı, kantar, vinç, bölgede kurulu çeşitli İhtisas OSB lerde üretilen ürünleri uluslararası standartlara uygun anbalajlama tesisleri, idari ve sosyal tesisler, gümrük binası ve konteyner alanları yer alacak. Sonrasın da ise hava kargo alanına dair iniş alanları da yapmayı hedefliyoruz" şeklinde konuştu.

Taşımalarda entegre bir rol üstlenecek

Lojistik İhtisas OSB içerisinde kara, deniz ve hava yolu taşımacılıklarının entegre bir şekilde programlanarak yapılacağına dikkat çeken Ünar, "Böylece firmalara zaman yönünden de ciddi bir avantaj sağlanmış olunacaktır" dedi. Proje ile Marmara Bölgesi'nde İstanbul, Kocaeli ve Bursa üçgeninde lojistik hizmeti ve dış ticaret artışına da katkıda bulunmak istediklerini anlatan Ünar, "Bugün hem ülkemizde hem de dünyada lojistik sektörü hem katılımcı hem de yönlendirici bir etkiye sahip olmuştur. Örnek vermek gerekirse sanayide fabrika yatırımı konusunda lojistik önemli bir etkiye sahip birçok şirket fabrikalarını kurarken lojistik unsurları göz önünde bulundurur. Bugün bu etki giderek artıyor. Yeni İpek yol projesine verilen önem ve lojistik master plan ile ilgili çalışmalar bunun bir göstergesi" ifadelerini kullandı.