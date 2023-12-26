Yeni nesil kargoculukta “hibrit” dönem başlıyor

Türkiye’nin önde gelen firmalarıyla işbirliği yürüten 2023’ün en hızlı yükselen kargo firmalarından Kargoist’in kurucuları Alim Yazlı ve İshak Temel de yeni nesil kargoculuk anlayışında yeniliklerin önemine dikkat çekti.

2024 yılını yüzde 35 büyüme hedefi ve 30 milyonun üzerinde paket dağıtımıyla tamamlamayı hedefleyen Kargoist’in sektörde “scooter ile dağıtım” hizmetini ilk uygulayan firma oldu.

Pandemiyle birlikte kargoculukta “hız potansiyelinin” öne çıktığını söyleyen Yazlı ve Temel, “Var olduğumuz tüm bölgelerde tahsilatlı teslimat, kapıdan iade toplama, 24 saatte teslimat ile kalitemizi ortaya koyduk. %97.5 kapıda ödeme, %99.8 yirmi dört saatte teslimat oranıyla rekor kırdık. Yeni yılda da saatte 15 bin ayrıştırma yapabilecek sorter sistemi kurarak kapasitemizi arttırmayı hedefliyoruz. Hız bu çağın vazgeçilmez unsuru, ama hız kadar önemli bir unsuru da çevrecilik” dedi.

2023 yılında 33 ilde hizmet veren Kargoist’in yeni yılda tüm illerde olmayı hedefliyor. Kargoculukta yazılımın önemine dikkat çeken başarılı iş insanları, “Özel kargo yazılımı olan Disthub’ı sisteme geçirdik. Bu sayede depolama, rotalama ve dağıtım alanlarında sorunsuz bir işletim sistemi elde ettik. Kargoist, sektörde bir ilk olarak müşteri firmalarının deposuna sorter kurulumunu gerçekleştirdi. Sorter kurulumu sistemimizi daha işlevsel hale getirerek bize verimlilik kazandırdı ve paket işleme kapasitemizi dört katına çıkardı. Bu sayede, müşterilerimizden aldığımız olumlu geri dönütler ile beraber yüksek memnuniyet oranı artışı elde ettik” dedi.

Türkiye’de 2022 yılında e-ticaret patlamasıyla birlikte kargo taşımacılığında yüzde 43 bir artışın yaşandığına dikkat çeken Alim Yazlı ve İshak Temel, “Pandemi döneminde sektörde gerçekleştirdiğimiz ilklerle öne çıktık. E-ticaret taşımacılığına teknolojik yenilikler getirdik ve üreticiden tüketiciye uzanan ağı sistematik hale getirerek bu ağın sorunsuz işlemesini sağladık. İşimizi bir numaralı önceliğimiz yaptık. Müşterilerimizden aldığımız paketleri emanet bilerek en iyi hizmeti sağlamaya önem verdik” dedi.

Kargoculukta “hibrit” hedefler

Büyüyen bir sektör olarak kargoculuğun yeni nesle geçiş yaptığını vurgulayan Yazlı ve Temel, “Merkezlerimizde yenilenebilir enerji kullanımına verdiğimiz önemi vurgulayarak, bunu maksimum düzeye ulaştırmayı planlıyoruz. Sürdürülebilirliğe verdiğimiz önemi göstermek adına, yeşili koruma ve sonraki nesillere yaşanılabilir hayat bırakma hareketinde aktif yer edindik. Bununla beraber, elektrikli araç kullanımına ve doğayı korumaya verdiğimiz önem doğrultusunda, sektörde bizi ayıran faaliyetlerimizden biri olan scooter ile dağıtıma başlayarak sektöre kendi imzamızı atmıştık. Bu doğrultuda, uzun vadeli planlarımızdan bir diğeri paket dağıtımlarında yüksek kapasiteli teknolojiden yararlanarak elektrikli araç kullanımını arttırmak, dağıtım yaptığımız bütün bölgelerde elektrikli araçlarla teslimatı yaygınlaştırmaktır. Taşımacılığa ‘Hibrit’ özellik kazandırmayı hedefliyoruz. Yani gerektiğinde geleneksel yakıtlı taşımacılığı, gerektiğinde de yeni nesil elektrikli taşımacılığı kullanarak güvenilir kargoculuk seviyesine ulaşma amacındayız” dedi.