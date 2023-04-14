LÖSEV ve KSO iftarda ‘sağlık’ dilediler

Belma A. ÖZGEN

Yüzlerce kanser hastası ve ailesinin katıldığı büyük iftar yemekleri ile kanser hastalarına dayanışma duygusunu yaşatmayı ve ekonomik zorluklar içinde uzun bir tedavi sürecinde yalnız olmadıklarını hissettirmeyi amaçlayan LÖSEV bu kapsamda, Kocaeli Sanayi Odası’nın destekleri ile, Türk sanat müziği eşliğinde bir iftar organizasyonu gerçekleştirdi.

Organizasyon için teşekkür eden LÖSEV İstanbul Anadolu Bölgeden Sorumlu İl Koordinatörü Ayşe Ertuğrul, Kocaeli Sanayi Odası adına, Kocaeli Sanayi Odası Meclis Üyesi Filiz Özoğul Şahinoğlu’na teşekkür sertifikası verdi.