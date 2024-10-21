Lüks saatten vergi kaçıranlar yakalandı

Hazine ve Maliye Bakan­lığı Vergi Denetim Ku­rulu (VDK), kayıt dı­şı faaliyet gösteren işletmelere ilişkin denetimlerini derin­leştiriyor. Kurul bünyesindeki Risk Analiz Merkezi’nde yapı­lan araştırmalar sonucunda, ka­yıt dışı saat ticaretiyle uğraşan mükellefler tek tek tespit edildi.

Yaklaşık 6 bin 500 mükellefe yö­nelik çalışmada aynı alıcıların defalarca kayıt dışı lüks saat te­min etmesi mercek altına alın­dı. Kayıtlı alınan saatlerin belge düzenlenmeden satışı, kayıtsız temin edilen saatlerin kayıtsız satışı, lüks saatlerin ve bunların imitasyonlarının satışı ile anti­ka saatlerin ticaretine kadar çok sayıda usulsüz işlem VDK’nin radarına girdi.

Vergi ödemeden el değiştiriyor

Banka ve aracı kurumalar ara­cılığıyla ya da kapıda yapılan ödemeler dikkate alınarak mil­yonlarca işlem hassas şekilde ta­randı. Böylece, 2023 ve 2024 yıl­larında hacmi yaklaşık 4 milyar liraya ulaşan büyük bir kayıt dı­şı ekonomi gün yüzüne çıkarıl­dı. Yapılan analizlere göre, fark­lı marka ve modellerdeki gerçek veya imitasyon binlerce saat, ver­gi ödenmeden el değiştiriyor.

Araştırma sürecinde, kayıt dı­şı faaliyet gösteren mükellefler tarafından elektronik ticaretin de yaygın şekilde kullanıldığı görüldü. Çevrim içi pazar yerle­rinden, sosyal medya platform­larından veya internet sitelerin­den sanal pos ve kapıda ödeme gibi imkanlarla kayıt dışı ürün­lerin satışının yapıldığı belir­lendi. İncelemeler kapsamında, bu ürünler için satış sonrasın­da belge düzenlenmediği, tüke­ticilerin de bu yolla edindiği bel­gesiz ürünler nedeniyle mağdur olduğu tespit edildi.

VDK’nin analiziyle, ilk aşama­da 944 farklı marka ve model saa­tin kayıt dışı satışı saptandı. Ana­lize takılan saatlerin bir kısmı Rolex, Omega, Patek Philippe gi­bi markaların imitasyon ürünleri oldu. Sadece kayıt dışı imitasyon saat ticareti değil, orijinal saat­lere yönelik tüketici profilleri de takibe alındı. Tanesi milyonlarca lirayı bulan lüks saatlerin alıcı­larının gelir ve harcama profille­ri de kontrol ediliyor. Bu süreç­te görülebilir bir kazancı olma­yan mükelleflerin lüks saatlere ödedikleri tutarlar dikkate alına­rak bu kazancın kaynağı araştırı­lıyor. Bu kapsamda, arka planda kara para aklama, gelir saklama gibi suçlara yönelik araştırmalar da yürütülüyor.

“Çalınmadık kapı bırakmıyoruz”

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Maliyenin hiçbir sektörde ve alanda çalınmadık kapı bırakmadığına işaret etti. Şimşek, şunları kaydetti: “Vergide adalet ve etkinlik sözü verdik, bu söz doğrultusunda kayıt dışı ekonomiyle mücadelemizi kesintisiz sürdürüyoruz. Vergi kayıp ve kaçağına sebebiyet vererek haksız kazanç sağlayanların ve haksız rekabet oluşturanların takipçisiyiz. Vergide adaleti sağlamak için en önemli konu kayıt dışılıkla mücadeledir. Programın esaslarından bir tanesi de kayıt dışılıkla mücadeledir.”