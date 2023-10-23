Lüks tekneler fiyat, tasarım ve teknolojide yarışıyor

Necmi ÇELİK

500’den fazla teknenin sergilendiği ‘Bosphorus Boat Show Tekne, Tekne Ekipman ve Aksesuarları Fuarı MarinTurk İstanbul City Port Pendik’te görücüye çıktı.

ED Fuarcılık tarafından YATED Fuarcılık iş birliğinde ve Türkiye Gemi İnşa Sanayicileri Birliği-GİSBİR’in ana sponsorluğunda düzenlenen fuarda, lüks tekne ve yatların yanında, tekne ve yat inşasında kullanılan son teknolojiler de sergileniyor.

150’nin üzerinde firmanın katıldığı fuarda 500’den fazla yerli ve yabancı marka temsil edilirken, sergilenen teknelerin toplam değerinin 10 milyar TL’yi aştığı bildirildi. 29 Ekim'e kadar devam edecek fuarda her bütçeye uygun teknelerin yanı sıra değeri milyonlarca liraya ulaşan lüks tekneler ve deniz bisikletleri, deniz scooterları gibi ürünler de sergileniyor.

ED Fuarcılık Kurucu Ortağı Dilek Soydan, fuarın bu yıl geçen yıla göre yüzde 30 büyüdüğünü belirterek, “Türkiye'nin deniz üzerindeki tek ve en büyük fuarını yapıyoruz. Denizde 400'den fazla, karada 100’den fazla tekne sergiliyoruz” dedi.

50 bin ziyaretçi bekleniyor

MarinTurk İstanbul City Port Pendik Marina olarak böylesi büyük bir organizasyona ev sahipliği yapmaktan büyük mutluluk duyduklarını dile getiren Yıldız Holding Marinalar Genel Müdürü Fahir Çam, “50 bine yakın ziyaretçi bekleniyor. Fuar sayesinde milyarlarca liralık ciro elde ediliyor” dedi.

Fuar için sektörün tüm bileşenlerinin bir araya geldiğini kaydeden Yat ve Tekne Endüstrisi Derneği-YATED Başkanı Murat Bekiroğlu ise, “Sektörümüz; hiç kimseye faydası olmayan cılız organizasyonlarda buluşuyor, geniş kitlelere ulaşamıyordu. Bu karmaşaya son vermek adına nihai bir çözüm olarak ortaya çıkan ‘Bosphorus Boat Show’ markamız deniz fuarının yanı sıra kara fuarı olarak da organize edilecek” dedi.

GİSBİR Başkanı Murat Kıran da fuarın önemli bir kazanım olduğunu belirterek, “Yerli ve yabancı konuklarımızın bu güzel ortamda bir araya gelerek iyi bir sinerji yaratacaklarına inanıyorum” dedi. Sektörün, yatların sergilenebileceği özel bir üretim kompleksine ihtiyacı olduğunu dile getiren Deniz Ticaret Odası Başkanı Tamer Kıran da “Bu önemli talebin karşılanması için bakanlıklar nezdinde çalışmaları sürüyor” diye konuştu.

Fuarın en gözde teknesi 345 milyon TL’lik yelkenli

Fuarın en pahalı ve en büyük teknelerinden biri Tuzla’da Mengi Yay Tersanesi'nde üretilen 42 metrelik NB 99 L' AQUILA 2 isimli yelkenli oldu. Yelkenlide 1 adet master kabin, 4 adet misafir kabini, 4 adet de mürettebat kabini bulunuyor. Yelkenlinin fiyatı 11,5 milyon euro (345 milyon TL).