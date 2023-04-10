Maden sektörü ihracatı 1 milyar 323 milyon dolara geriledi

Maden sektörü, bu yılın ilk çeyreğinde 1 milyar 323 milyon dolar ihracat gerçekleştirdi.

İstanbul Maden İhracatçıları Birliği'nden (İMİB) yapılan açıklamaya göre, bu yılın ilk 3 ayında, geçen yılın aynı dönemine oranla maden sektörünün ihracatı yüzde 13,13 düşüşle 1 milyar 323 milyon dolara geriledi.

Sadece mart ayı dikkate alındığında ise maden sektörü ihracatı yüzde 12,75 düşüşle 483,9 milyon dolar oldu. 2023'ün ilk 3 ayında maden ihracatının alt kırılımlarına bakıldığında da metalik cevherler ihracatındaki düşüş yüzde 22,02 seviyesinde gerçekleşti.

Geçen yıla göre yüzde 13,06 düştü

2022'nin ilk 3 ayında 571 milyon dolar olan metalik cevherler ihracatı, bu yılın aynı döneminde 445,2 milyon dolar oldu. Geçen yılın aynı döneminde 479,6 milyon dolar olan doğal taşlar ihracatı yüzde 13,06 düşüşle 417 milyon dolara geriledi. 2022'nin ilk 3 aylık döneminde 288,6 milyon dolar olan endüstriyel mineral ihracatı, yüzde 1,08 gerileyerek 285,6 milyon dolar seviyesinde gerçekleşti.

Açıklamada görüşlerine yer verilen İMİB Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Selçuk Çevik, yılın ilk 3 aylık döneminde maden ihracatında düşüş yaşandığını belirterek, şunları kaydetti:

"Bu durumun ilk olarak ana pazarlarımız olan Çin, ABD ve Avrupa ülkelerindeki gelişmelerden kaynaklı olduğunu söyleyebiliriz. Çin'de henüz inşaat sektörünün devreye girmemesi, ABD ve Avrupa ülkelerinde ekonomilerin henüz toparlanamaması gibi sebepler ihracatımızı etkiledi. Ayrıca, ABD'de yaşanan bankacılık krizi nedeniyle ABD'li birçok firma stoklu çalışmamaya başladı. Firmalar, ellerindeki stoklarla işlerine devam etmeye çalışıyorlar. Tüm bunların dışında, ülkemizde şubat ayı başında yaşanan deprem felaketinin de etkileri görülüyor. Deprem sonrasında İskenderun Limanı'nda yaşanan durum nedeniyle de ihracat sekteye uğradı. Sevkiyatlarda gecikmeler yaşandı."

31 milyon 572 bin dolarlık ihracat gerçekleştirdik"

Çevik, madencilik sektörünün mevcut ekonomik şartlardan da etkilendiğine dikkati çekerek, işçilik maliyetlerinin ve enerji giderlerinin arttığını aktardı.

İMİB olarak yaşanan olumsuz gelişmelere rağmen yeni pazarlar yaratmaya ve mevcut pazarlarda da maden sektörünün payını artırmak için çalışmalara devam ettiklerini belirten Çevik, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu kapsamda Birliğimiz düzenlediği ticaret heyetleriyle üyelerine destek olmayı sürdürüyor. Bu yıl sonuna kadar ticaret heyeti sayısında 18'e ulaşacağız. Gelecek yıl ise bu sayıyı 24'e çıkarmayı hedefliyoruz. Bu heyetlerimizin ihracata olumlu etkilerini kısa sürede görmeyi umuyoruz. Hatta düzenlediğimiz ticaret heyetlerinin olumlu etkilerini bazı ihracat pazarlarımızda ilk 3 ayda görmeyi başardık. Uzun süredir yaşanan problemler nedeniyle ihracatın gerilediği Suudi Arabistan pazarına, yılın ilk 3 ayında 31 milyon 572 bin dolarlık ihracat gerçekleştirdik."

Çevik, Slovenya'da, İran'da ihracatta artış yaşandığını, Hindistan'a yapılan ihracatta da yüzde 10,87'lik artış görüldüğünü bildirdi.