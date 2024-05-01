“6.600 hektarlık maden sahası rehabilite edildi”

Nagihan KALSIN

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) sosyal tesislerinde gerçekleştirilen Türkiye Madencilik Meclisi Toplantısı, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar ve TOBB Madencilik Meclisi Başkanı İbrahim Halil Kırşan’ın katılımıyla gerçekleştirildi. Toplantıda, madencilik sektörünün mevcut durumu, sektörün yaşadığı sıkıntılar, potansiyel çözüm önerileri masaya yatırıldı.

Toplantıda konuşan Bakan Bayraktar, mili maden mücadelesine vurgu yaptı. Bayraktar “Türkiye’de son 10 yılda yıllık ortalama 758 milyon ton maden üretimi yapıldı. 22 yıldır olduğu gibi önceliğimiz sanayimizin ihtiyaç duyduğu madenleri mümkün olan en üst seviyede kendi imkanlarımızla, yerli kaynaklarımızla karşılamak, öz kaynaklarımızı çıkarmak, ekonomiye bunları kazandırmak. Çünkü şuna inanıyoruz. Milli maden mücadelesi diyorum. Bu bir mücadele. Bu mücadeleyi hep birlikte veriyoruz” diye konuştu.

“Ekonomi için hayati öneme sahip”

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Bayraktar, Türkiye genelinde rehabilite edilmiş maden sahalarıyla ilgili projenin sonuçlarını açıkladı. İnsan odaklı bir madencilik anlayışını kendilerine rehber edindiklerini söyleyen Bakan Bayraktar, “Bugüne kadar yapılan üretim faaliyetlerinde 6 bin 600 hektarlık alanın yeniden rehabilite edildiğini ve bu alanlara 18 milyondan fazla ağacın tekrar dikildiğini tespit etmiş durumdayız” dedi.

Madencilik, içerisinde büyük riskler barındıran, çok emek yoğun bir sektör olduğunu belirten Bayraktar, “ Biz özellikle tabii kaynaklar alanında; bizim için önce insan odaklı, sonra çevre, katma değerli bir madencilik prensibini kendimize rehber edindik. Bu sektör, ekonomi için çok hayati öneme sahip bir sektör. Biz bunun farkında olarak sektörün içinde olduğu sıkıntıları nasıl çözeriz bunlarla ilgili nasıl tedbirler alıp gelişmeler sağlayabiliriz onları ele almak istiyoruz” şeklinde konuştu.

“Türkiye’yi üst sıraya taşıyacak”

Türkiye’de madenciliğin, çevre karşıtı değil, çevreye duyarlı bir anlayışla yürütüldüğünü vurgulayan Bayraktar, “Ama bu yaptıklarımız sadece yapacaklarımızın teminatı diyelim. Daha iyi olması lazım. Rrehabilitasyon projelerini doğru bir şekilde hayata geçmesini takip etmemiz gerekiyor” ifadelerini kullandı. Bayraktar, nadir toprak elementlerinin ekonomik, iktisadi değerden ziyade stratejik açıdan çok büyük bir öneme haiz olduğunu söyleyerek “Ülkemizi dünya liginde çok üst yere taşıyacak bu alanda çok hızlı bir şekilde bu yatırımları gerçekleştirebilmemiz lazım” değerlendirmesini yaptı.

“Yeni bir madencilik stratejisine ihtiyaç var”

TOBB Madencilik Meclisi Başkanı İbrahim Halil Kırşan, madencilik sektörünün şu anda en önemli sorunlarının başında orman mevzuatı uygulamalarından kaynaklandığına dikkat çekti. Kırşan, “Orman Kanunu’nun 16. maddesini ilgilendiren Uygulama Yönetmeliği Değişiklik Taslağının mevcut haliyle yürürlüğe girmesi durumunda; orman alanlarının büyük bir kısmında madencilik faaliyeti yapılamayacak hale gelecek” diye konuştu. Kalkınmanın sağlanması için sürdürülebilir madencilik faaliyetlerinin planlanmasının kaçınılmaz olduğunu vurgulayan Kırşan, “Madenciliğimizin büyümesi için yeni bir anlayışa ve yatırımcı dostu ortamların oluşturulmasına imkan tanıyacak yeni bir madencilik stratejisine ihtiyacı bulunmaktadır” dedi.