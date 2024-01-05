Akaryakıtta yeni ÖTV sistemi yeni yılla birlikte devrede

Fahriye KUTLAY ŞENYURT

ÖTV kanununda yapılan değişiklik hakkında açıklamalarda bulunan Mersin Akaryakıtçılar Derneği (MADER) Başkanı Aziz Akgül, “14 Temmuz 2023 tarih ve 7456 sayılı Kanunla ÖTV kanununda bir değişiklik yapıldı ve akaryakıt ürünlerindeki maktu ÖTV tutarlarının altı ayda bir Yİ-ÜFE artışı oranında otomatik olarak artırılması yöntemi vergi sistemimize girdi.

Ve 3 Ocak 2024 tarihinde pompaya yansıdı ve yansımaya devam edecek” dedi. Dünya borsalarında brent petrol fiyatlarının artmasıyla doların değer kazandığını ancak TL’nin değer kaybettiğini belirten Aziz Akgül, “Dolar bu şekilde yükselmeye devam edip TL değer kaybederse petrol fiyatlarında ciddi artışlar görülür. İsteğimiz, akaryakıt fiyatlarının yükselmesi durumunda akaryakıttaki ÖTV’nin süspanse edilmesidir” diye konuştu.

Türkiye’nin petrol üreten bir ülke olmadığını ve akaryakıtın dolar ile ithal edildiğini dile getiren Akgül, “Tükettiğimiz yakıtın ve enerjinin yüzde 95’i yurt dışından temin ediliyor. Brent petrolün dünya borsalarında dalgalanmasının asıl sebebi, Rusya- Ukrayna ve İsrail-Hamas arasında yaşanan savaşlardır. Bu durum akaryakıt fiyatlarında, sık sık zamlarla birlikte indirimi de beraberinde getirdi. Bu yıl da aynı sorunlar ile karşılaşacağımızı düşünüyorum” dedi. Asgari ücretin artmasıyla beraber maliyetlerin de artacağına değinen Aziz Akgül, “Bir istasyonda en az 10-15 personel çalıştırıyoruz

. Asgari ücretin ve vergilerin artması girdi maliyetlerini yükseltiyor ve bu durum sektörümüzün son yıllarda ki kâr marjını düşürüyor” dedi. Bankaların uyguladığı faiz oranlarının artmasıyla akaryakıt sektörünün olumsuz etkilendiğine de vurgu yapan Akgül, “Bununda da temel sebebi akaryakıt satışlarımızın yüzde 85’i kredi kartı ile yapılıyor ve komisyon ücretleri çok yüksek. Tüm bu sebepler sektörümüzü olumsuz etkilemeye devam ediyor. Bizlerin beklentisi; Kamu bankalarından kredi kartı komisyon uygulamasını 1-2 puan aralığında indirilmesidir” diye belirtti.