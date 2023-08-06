Bakanlıktan madenlere 32 milyon liralık iş güvenliği desteği

Projede rehberlik desteğiyle iş sağlığı ve güvenliği alanında yer altı metal ve kömür cevheri üreten maden işyerlerinin kurumsal kapasitelerinin geliştirilmesi hedefleniyor.

Projede, mühendisler, takım liderleri ve İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü'nde görevli teknik personel tarafından Türkiye genelinde 190 bin 200 kilometre yol kat edilerek 80 maden işyerine ulaşıldı.

Şehir merkezlerine uzak, jeolojik ve iklim koşullarının ağır olduğu yer altı maden ocaklarına düzenlenen saha ziyaretlerinde yerinde gözlemler yapılarak sahanın ihtiyaçlarına çözüm üretildi.

Somut iyileştirme yapıldı

Türkiye genelindeki 420 saha ziyareti başarıyla tamamlanırken, çalışmalar sayesinde sahada somut olarak yüzde 47 iyileştirme sağlandı.

Faydalanıcı maden işyerlerine İş Sağlığı ve Güvenliği profesyoneli görevlendirilmesi, maden çalışanlarına tahlisiye eğitimleri verilmesi ve bu iş yerleri arasından belirlenen kriterlere uygun 15 işyerine TS 13741-İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi'nin entegrasyonu çalışmaları için verilen finansal destek ise devam ediyor.

Bu kapsamda, faydalanıcı yer altı maden işyerlerine verilen hibe desteği toplam 31,9 milyon liraya ulaştı.

Belgelendirme süreçleri devam ediyor

TS 13741- İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi'nin entegrasyonu çalışmaları için TSE ile 8 Mart 2022'de imzalanan protokol kapsamında da 115 kişiye TSE işbirliği ile önleyici yaklaşım, ISO 45001, iç tetkik ve TS 13741 standardı eğitimi verildi ve sertifikalandırma yapıldı.

10 firmaya yerinde ayrı ayrı çalıştaylar düzenlenerek, 3 yer altı maden işletmesi TS 13741 standardından belgelendirildi.

Maden iş yerlerindeki tahlisiye (can kurtarma) çalışanlarının sayısının ve niteliklerinin artırılması ile çalışanların acil durumlara hazırlanması için faydalanıcı maden iş yerlerine finansal destek sağlanıyor.

Acil durumlara hazırlık noktasında sağlanan bu destekle 322 tahlisiye eğitimine destek verildi.

Projede bakanlık desteği 2024'e kadar devam edecek.