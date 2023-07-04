Çelik fiyatları Tangshan'daki üretim kesintilerinin desteğiyle yükseldi

Danışmanlık hizmeti veren Mysteel şirketi müşterilerine dün yolladığı notta Çin'in kuzeyinde bulunan Tangshan'da belediye yönetiminin 11 birinci seviye çelik fabrikasından üretimi azaltmalarını, ikinci seviye ve daha altı olarak nitelenen fabrikalardan ise ekipmanlarının %50'sinin kullanımını 1 ila 31 Temmuz arasında durdurmayı talep ettiğini belirtti.

Dalian emtia borsasında en yoğun işlem gören kontrat olan Eylül teslimatlı demir cevheri vadeli kontratı yatay seyrederek metrik ton başına 821.5 yuandan (113.61 dolar) kapandı.

Singapur emtia borsasında işlem gören Ağustos teslimatlı demir cevheri vadeli kontratı %0.68 artışla metrik ton başına 109.15 dolara yükseldi.

Shanghai vadeli işlemler borsasında nervürlü çelik %1.04, sıcak haddelenmiş çelik (HRC) rulo %1.12 yükseldi.

Paslanmaz çelik %0.1 yükseldi.

Dalian kok kömürü vadeli fiyatları %1.81, kok vadeli fiyatları %0.9 geriledi.