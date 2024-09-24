Devlet ormanlarında maden aranmasına ilişkin yeni düzenleme: Deprem bölgesine özel indirim

'Orman Kanunu'nun 16. Maddesinin Uygulanması Hakkında Yönetmelik', devlet ormanları içinde maden aranması ve işletilmesi ile madencilik faaliyeti için zorunlu tesis, yol, enerji, su, haberleşme ve altyapı tesislerine, bedeli alınarak Bakanlıkça izin verilmesine ilişkin hükümleri kapsıyor.

Yönetmelikle bu maddeye göre verilecek izinlere, rehabilite işlemlerine ve izinlerden tahsil edilecek bedellere ilişkin iş ve işlemler düzenlendi. Bu kapsamda, madencilik faaliyetleri için zorunlu, ihtiyaç duyulan elektrik enerjisini karşılamak üzere kurulan yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı lisanssız enerji üretim tesislerine izin verilebilecek. Bu sayede enerji ihtiyacı karşılanarak daha az orman alanı izne konu edilecek. İzin talepleri e-Devlet üzerinden yapılarak müracaatlar daha hızlı sonuçlandırılacak.

Rehabilite, izin sahibinin sorumluluğunda

İzin sahibi, madencilik faaliyeti yapacağı sahayı projeye uygun şekilde rehabilite edebilecek. Ormanlık alana ilişkin izin, müracaat sahibine tebliğ edilecek. Tebligat tarihinden itibaren 6 ay içinde izin sahibinden teminat, bedeller ve onaylı taahhüt senedi istenecek. Süresinde bu bedellerin ödenmemesi, teminatın ve onaylı taahhüt senedinin idareye verilmemesi durumunda ise saha teslimi yapılmayacak ve izin iptal edilecek.

7442 sayılı Kanun, kapsamında Orman Kanunu'nun 16'ncı maddesinde yapılan değişiklik sonucu verimli orman alanları da tanımlandı. Stratejik öneme haiz olmayan kalker, mermer gibi madencilik faaliyetlerine verimli ormanlarda izin verilmesine kısıtlama getirildi. Her alanda söz konusu faaliyetler yapılamayacak.

Yatırımda bulunulacak devlet projelerinde, ham madde üretim izni talep edilen alanın 20 kilometre yakınında Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü'nce tespit edilen pasa, artık ve atık olması halinde öncelikle bu malzeme kullanılacak.

Periyodik kontrol

İzin sahaları takvim yılı içinde en az bir defa dosya ve arazi üzerinde heyetçe kontrol edilerek tutanak düzenlenecek. İzin sahalarının ayrıca koruma ekipleri tarafından ilgili mevzuat hükümlerine göre periyodik kontrolü gerçekleştirilecek.

İzin sahalarının izin veriliş amacına uygun kullanılıp kullanılmadığı, izin sahalarında sınır değişimi olup olmadığının insansız hava aracı da kullanılarak mevcut haritalara ve planlarına işlenmesine dair işlemler idarece serbest yeminli ormancılık bürolarına yaptırılabilecek. Deprem bölgelerindeki faaliyetlerde ise alınacak bedellerde belli oranlarda indirime gidilebilecek.