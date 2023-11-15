Hedefimiz Türkiye'yi net maden ihracatçısı yapmak

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca yürütülen Madencilikte İş Sağlığı ve Güvenliğinin Geliştirilmesi Projesi'nin (MİSGEP) kapanış toplantısında konuşan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Milli Enerji ve Maden Politikası kapsamında Türkiye'nin yüksek yerli kaynak potansiyelini ortaya çıkarmak istediklerini söyledi. Türkiye'nin maden sektöründe ciddi oranda ithalata bağımlı olduğunu belirten Bayraktar, "2022 verilerine göre kömür dâhil, altın dışı toplam maden ithalatımız yaklaşık 12 milyar dolara ulaşmış durumda.

Önümüzdeki dönem için hedefimiz, Türkiye'yi madenler konusunda net ihracatçı konuma getirmek" dedi. Geçen yıl yerli kömür üretiminin 105 milyon tonu aştığını anımsatan Bayraktar, "Toplam 21 milyar ton olarak hesap ettiğimiz rezervimizi daha çok işleyerek yerli kömür üretimimizi artırmayı hedefliyoruz. 2022’de 6,5 milyar dolarlık ihracatla Cumhuriyet tarihinin en büyük maden ihracatını gerçekleştirmiş olduk. 2002’de GSYH içinde binde 6 olan madencilik payını 2022’de yüzde 1,4 seviyesine ulaştırdık. Bu payı GSYH'nin yüzde 5'ine yükseltmek için de çalışıyoruz" diye konuştu.

Yıl sonuna kadar 8 bin denetim

Madencilikte İş Sağlığı ve Güvenliğinin Geliştirilmesi Projesi ile madencilik sektöründe iyileştirilmiş çalışma koşullarının desteklenmesini hedeflediklerini ifade eden Bayraktar, sektördeki tüm personelin iş sağlığı ve güvenliği için gereken adımları atmaya devam edeceklerine işaret etti.

Bayraktar, "Haftada 45 saat olan çalışma süresini 37,5 saat ile sınırladık ve işletmelere personel için sigorta poliçesi zorunluluğu getirdik. Madenlerdeki güvenlik tedbirlerini çok katı kurallara bağladık. Bu yıl içinde 7 bin 179 denetim gerçekleştirdik. Yıl sonuna kadar bu sayı 8 bini aşacak" dedi.

23 bin maden çalışanına ve 625 işverene eğitim

oplantıda konuşan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan ise MİSGEP'in hem iş sağlığı ve güvenliğini hem de madencilik sektörünü ilgilendiren önemli bir proje olduğunu belirterek, 2019'un kasım ayında başlayan 17,6 milyon euro bütçeli projenin bu ay sona ereceğini söyledi.

MİSGEP'in maden sektörü için önemli bir adım olduğunu söyleyen Işıkhan, “Projeyle 23 bin maden çalışanına ve 625 işverene eğitim verdik. Yine 3 bin 885 paydaşa eğitim verdik. Farkındalık artırma etkinlikleriyle bin 100 vatandaşımıza, 114 sivil toplum kuruluşu, KOBİ ve yerel paydaşımıza da ulaşmış olduk” diye konuştu.