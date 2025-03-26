Küresel rekabetin gün geçtikçe değer kazanan oyuncusu: Kritik mineraller

Donald Trump tarafından ABD'nin kritik mineral üretimini artırmak amacıyla imzalanan kararın önemine dikkati çeken Türkiye Madenciler Derneği Başkanı Mehmet Yılmaz, kritik ham maddelerde güvenli ve sürdürülebilir tedarik zincirinin sağlanmasının Türkiye için de bir milli güvenlik meselesi olduğunu ifade etti.

Yılmaz konuya yönelik açıklamasında, "Bugün dünya, kritik ham maddeler için yeni bir rekabet sürecine girmiş durumda. Avrupa Birliği, Japonya, Kanada ve şimdi ABD. Hepsi benzer kararlarla kendi kaynaklarına yöneliyor. Türkiye olarak biz de madencilik sektörünü yalnızca ekonomik bir faaliyet değil, aynı zamanda stratejik bir sektör olarak görmeli, izin süreçlerinden yatırımlara kadar her aşamada bu bakış açısını geliştirmeliyiz. Bunun için gerekli kaynak ve potansiyele sahibiz. Artık güçlü madencilik politikalarıyla harekete geçme zamanı."

ABD'den Çin'e yönelik kritik hamle

ABD Başkanı Donald Trump, ülkenin enerji ve kritik mineral üretimini artırmak amacıyla kamu ve özel sektör yatırımlarını teşvik edecek, finansman ve kredi mekanizmaları oluşturacak başkanlık kararnamesini 20 Mart'ta onayladı.

Uzmanlar, Trump'ın bu kararını dünya genelinde kritik minerallere talep artarken, Çin'in alandaki hakimiyetini kırmaya yönelik stratejik bir hamle olarak değerlendiriliyor.