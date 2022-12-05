Madencilik devi Glencore yolsuzluğu kabul etti

Kaynak: dunya.com

Glencore, Kongo Demokratik Cumhuriyeti'ne yolsuzluk iddialarından kaynaklanan talepleri karşılamak üzere 180 milyon dolar ödemeyi kabul etti. Bu madencilik şirketinin küresel yetkililerle yaptığı son anlaşma oldu.

Anlaşma, Glencore'un bu yıl iş uygulamalarına yönelik soruşturmaların ardından dünyanın dört bir yanındaki yetkililere 1,66 milyar dolardan fazla ödeme yapmayı kabul ettiği anlamına geliyor.

Gelir açısından dünyanın en büyük madencilik şirketlerinden biri olan Glencore, soruşturmalarda tespit edilen uygulamaların artık gerçekleşmemesi için bir uyum revizyonu gerçekleştirdiğini söyledi.

İsviçre merkezli grup, ABD, İngiltere ve Brezilya makamlarının koordineli bir şekilde yürüttüğü soruşturmanın ardından mayıs ayında rüşvet ve piyasa manipülasyonu suçlarını kabul etti. ABD'de 1.1 milyar doların üzerinde bir uzlaşmayı kabul etti.

Pazartesi günü DRC ile yapılan anlaşma, Glencore ve iştiraklerinin KDC'de 2007-2018 yılları arasında gerçekleştirdiği iddia edilen suiistimallerden kaynaklanan geçmiş ve gelecekteki tüm talepleri kapsıyor.

Glencore yönetimi memnun

Şirketin Yönetim Kurulu Başkanı Kalidas Madhavpeddi yaptığı açıklamada, "Glencore, KDC'de uzun süredir yatırım yapan bir şirkettir ve geçmişteki davranışlarının sonuçlarını ele almak üzere bu anlaşmaya varmış olmaktan memnuniyet duymaktadır" dedi.

ABD Hazinesi, 2017 yılında İsrailli milyarder madenci Dan Gertler'e, KDC'ye 1,36 milyar dolardan fazla gelire mal olan offshore şirketlerle ilgili işlemlerle bağlantısı olduğu iddiasıyla yaptırım uyguladı.

ABD'nin bu yıl yürüttüğü soruşturmada Glencore'un Demokratik Kongo Cumhuriyeti ve diğer ülkelerde rüşvet verdiğine dair kanıtlar bulunmuştu.