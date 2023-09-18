"Madencilik karşıtı bazı düzenlemeler sektörü zor durumda bırakıyor"

Madencilik sektörünün sorunlarının ve gelecek planlarının masaya yatırıldığı görüşmeden sonra bir açıklama yapan Rüstem Çetinkaya, “Cumhurbaşkanı Yardımcımız ile yaptığımız görüşmede ele alınan konulardan biri Orta Vadeli Program (OVP) oldu.

OVP’de madencilikle ilgili yer alan maddelerin memnuniyet verici olduğunu kendilerine de aktardık. Maddeler arasında yer alan ‘tek durak ofis’ konusunun madencilik sektörü için çok önemli olduğunu, yasal düzenlemeleri de beklediğimizi ilettik. Görüşmede kritik mineraller yasası da gündeme geldi. Kritik Mineraller Yasası ülkemiz için çok kritik. Bu sebeple Cumhurbaşkanı Yardımcımıza kritik mineraller konusunun 12. Kalkınma Planı’nda yer almasının ülkemiz için faydalı olacağını dile getirdik” dedi.

İMİB Yönetim Kurulu olarak uzun süredir madencilik sektörünün sorunlarını kamuoyunun gündemine taşıyarak bu sorunları en yetkili isimlere aktardıklarını belirten Çetinkaya, “Sayın Yılmaz ile yaptığımız görüşme bu manada çok verimli geçti. İMİB olarak gündeme taşıdığımız madencilik ruhsatlarından izin süreçlerine kadar sektörümüzün gündeminde yer alan sorunları ilk ağızdan aktardık.

Madencilik sektörünün ülke ekonomisi ve ülkenin geleceği için çok önemli olduğunu söyleyen Sayın Cevdet Yılmaz’a, madencilik karşıtı bazı düzenlemelerin sektörü zor durumda bıraktığını, bir anlayış değişikliğine ihtiyaç duyulduğunu dile getirdik. Madencilik faaliyetlerinin iletişimi noktasında da iş birliği yapılabileceğini istişare ettiğimiz Cumhurbaşkanı Yardımcımıza, madencilik sektörüne göstermiş oldukları ilgi ve alaka için teşekkür ediyoruz” diye konuştu.