Norveç'te deniz altı madenciliği projesi durduruldu! Çevrecilerin tepkisi karşılıksız kalmadı

Norveç, muhalefetteki Sosyalist Sol Parti'nin 2025 bütçesine aksi takdirde destek vermeyeceğini açıklaması üzerine, tartışmalı deniz yatağını derin deniz madenciliğine açmaya yönelik projesini askıya aldı.

Norveç Başbakanı Jonas Gahr Store aldıkları bu kararı 'bir erteleme' olarak nitelendirdi ve projeye ilişkin çalışmaların süreceğini kaydetti. Greenpeace Norveç'ten Haldis Tjeldflaat Helle ise "Norveç, kendi sularında okyanus yıkımına yeşil ışık yakmayı planlarken, kendisini okyanus lideri olarak konumlandırmasını izlemek gerçekten utanç vericiydi" ifadesini kullandı.

Bölgedeki biyolojik çeşitliliği tehdit eden proje

Norveçli yetkililer, Haziran 2023'te kıta sahanlığının bir kısmını ticari derin deniz madenciliği için açmak istediğini duyurmuştu. Norveç'te azınlık hükümeti ile iki büyük muhalefet partisi 5 Aralık 2023'te çevreci grupların itirazlarına rağmen Arktik Okyanusu'nda derin deniz madenciliğinin yapılması konusunda anlaşmıştı. Söz konusu kararı, deniz için bir "felaket" olarak nitelendiren çevreci gruplar ise bu adımın bölgedeki biyolojik çeşitliliği tehdit edeceği uyarısında bulunuyor.

Derin deniz madenciliği

Derin deniz madenciliği, deniz tabanındaki maden yataklarından manganez, bakır, kobalt, çinko ve nadir toprak metalleri gibi ticari açıdan değerli mineralleri çıkarma işlemini ifade ediyor. Bilim insanları, derin deniz madenciliğinin neden olduğu gürültünün balina ve yunus gibi deniz memelilerine telafisi imkansız zararlar verebileceğini söylüyor.