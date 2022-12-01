Tekirdağ ve Şırnak'ta 2 maden sahası ihale edilecek

Konuya ilişkin ilan, Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre, Tekirdağ ve Şırnak'ta 4'üncü grup küçük alan 2 maden sahası, mücavirindeki ruhsat sahipleri arasında ihale edilecek.

İhale edilecek sahalara ilişkin bilgiler, en az 15 gün önceden MAPEG'in internet adresinde duyurulacak.

Başvurular, ihalenin yapılacağı tarihte 09.00-09.30 saatlerinde MAPEG Atilla Şinasi Özdemir Konferans Salonu'nda ihale komisyonuna doğrudan yapılacak.

İhaleye katılabilmek için gereken teminat tutarı, sahanın şartnamesinde belirtilen taban ihale bedelinden ve kapalı olarak verilen teklifin yüzde 20'sinden az olamayacak.