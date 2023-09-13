Tureks Turunç Madencilik kârını ilk yarıda %60 artırdı

Yakın zamanda Marble Systems markasıyla halka arz olmayı planlayan şirket, 2022 yılının aynı dönemine göre 2023 yılının ilk yarısında %34’lük bir satış büyümesi yaşadı. İlk yarı FAVÖK tutarı ise 122,3 milyon TL oldu. 2022 yılının aynı dönemine oranla kârını yüzde 60 büyüten şirket, halka arz ile sağlanacak kaynağın yüzde 40’ını işletme sermayesi ihtiyacı için kullanmayı hedefliyor. Afyonkarahisar, Burdur, Balıkesir, Sivas, Konya, Bursa’da maden ocakları bulunan Tureks Turunç Madencilik, üretiminin yüzde 95’ini ihraç ederken, yüzde 5’ini de iç piyasada işlenmiş olarak satıyor.

Marble Systems’i halka açacak

Marble Systems’ın halka arz çalışmalarına son hız devam eden ve SPK onayı bekleyen Tureks Turunç Madencilik’in Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Osman Turunç, “Çalışmalarımıza hız kesmeden devam edeceğiz. Halka arz gelirimizin %40’ını işletme sermayesi ihtiyacında, %30’luk kısmını kapasite artırıcı makine yatırımı ve teknolojik yatırımlar ile enerji maliyetini düşürücü yatırımlarda, %30’luk kısmını da finansal giderlerin azaltılmasında kullanacağız.