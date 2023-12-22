Türkiye'nin 22 milyar tonluk rezervi etkin kullanılabilir

Son beş yılda Türkiye'nin kömür ithalatına 30 milyar dolar harcadığını, kendi kömür kaynaklarının kullanılması halinde bu ithalatın düşeceğini belirten Polat, “Temiz kömür teknolojilerinin geliştirilmesi ve devlet politikası haline getirilmesiyle bu kaynaklar daha çevreci şekilde kullanılabilir.

Hiçbir ülke, kömürü bir anda enerji sisteminden çıkarmaz” diye konuştu. Dünya genelinde her yıl yaklaşık 5 milyar tonluk kömür ticareti olduğunu belirterek, dünyada kömürün çevreci yollarla tüketilmesine ilişkin çalışmaların bulunduğunu ve Türkiye'de de bununla ilgili teknolojilerin geliştirilmesinin ön plana çıkarıldığını ifade eden Polat, "Kömür sektörü, üniversitelerimiz de dahil kömürün daha temiz olması için ekipman temizliğine odaklandı.

Yani 'kömür yakalım ama en verimli şekilde nasıl yakalım' diye sorguladılar. Yakıldıktan sonra partikül yayılmasını azaltacak yakma teknolojilerine bakıldı ama öyle bir yere geldik ki enerji krizi sonrası alınan kararlar doğal gazı önceler hale geldi, projelerimiz bir bir rafa kaldırıldı. Halbuki iyi yanma, hızlı yanma, rantabl yanma, bacaların filtresinin geliştirilmesi çalışmalarına devam edilseydi kömürün değeri daha iyi anlaşılacaktı” ifadelerini kullandı.