Yarı mekanize üretim panosu Kozlu'da hizmete girdi
Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Kozlu Müessese Müdürlüğünde yarı mekanize üretim panosu hizmete alındı.
AA
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Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Kozlu Müessese Müdürlüğü'nde yarı mekanize üretim panosu hizmete alındı.
Müessese Müdürlüğü'ne bağlı maden ocağında 08.00-16.00 vardiyası öncesi 3. Kartiyede yeni açılan yarı mekanize üretim panosu için gerçekleştirilen törende, yeni mekanize üretim panosu kazasız çalışma ve üretim dilekleri dile getirildi. Sonrasında maden işçileri, törenin ardından maden ocağına inerek mesailerine başladı.